TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Mai 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung in Essen 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung in Düsseldorf 10:00 DEU: IVU Traffic, Hauptversammlung in Berlin 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online) 10:00 NOR: Yara, Hauptversammlung 10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung in Düsseldorf 11:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk 11:00 DEU: TeamBank, Hauptversammlung 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung in Frankfurt 11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online) 13:00 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen 14:00 GBR: Astrazeneca, Sustainability 2024 Highlights Call 14:00 DEU: Fressnapf, Jahres-Pk (online) 16:00 USA: GE Healthcare Technologies, Hauptversammlung 16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung 17:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung 18:00 USA: Juniper Networks, Hauptversammlung 19:00 USA: Meta, Hauptversammlung 22:00 USA: Mattel, Hauptversammlung 22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen 22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen 22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Heidelberg Materials, Capital Markets Day DEU: Dr. Oetker-Gruppe, Jahreszahlen CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung FRA: Carrefour, Hauptversammlung USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen USA: Macy's, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: EU-Handelskammer in China stellt Stimmungsumfrage vor DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 4/25 08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/25 08:00 SWE: Handelsbilanz 4/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/25 08:45 FRA: Konsumausgaben 4/25 08:45 FRA: BIP Q1/25 (endgültig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/25 11:00 BEL: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/25 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 7.5.25 SONSTIGE TERMINE AUT: Ölförderverbund Opec+ bespricht Produktionsstrategie 10:00 DEU: OLG Hamm: Entscheidung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE 11:00 DEU: Online-Veranstaltung des Bankenverbandes zu «Standort stärken, Chancen ergreifen» 10:00 DEU: Vorstellung des ersten D328eco-Testflugzeugs von Deutsche Aircraft mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) 13:00 DEU: Transatlantische Wirtschaftskonferenz der US-Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany) Mit u.a. AmCham-Präsidentin Simone Menne, Hessens Staatssekretärin Karin Müller und Alan Meltzer, Geschäftsträger der US-Botschaft in Deutschland.

