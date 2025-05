EQS-Adhoc: The Platform Group vor Formwechsel und Änderung der Führungsstruktur

EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

The Platform Group vor Formwechsel und Änderung der Führungsstruktur



30.05.2025 / 12:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group vor Formwechsel und Änderung der Führungsstruktur Düsseldorf, 30. Mai 2025. Vorstand und Aufsichtsrat der The Platform Group AG haben heute beschlossen, die Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA) vorzubereiten. Der Formwechsel dient der Sicherung der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens, der künftig stärkeren internationalen Ausrichtung, der Sicherstellung einer schnellen Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit und der dauerhaften Ausrichtung als Unternehmen mit stabiler Eigentümerstruktur.

Die Rechtsform der KGaA ermöglicht es TPG, die Vorteile einer einheitlichen Aktienstruktur zu verwirklichen, ohne dass der Einfluss der Hauptaktionärin, der Benner Holding GmbH, die derzeit rund 69,7 % der stimmberechtigten Aktien an der The Platform Group AG hält, verloren geht. Komplementärin der KGaA soll eine Europäische Gesellschaft – The Platform Group SE – sein, an der die Benner Holding GmbH mehrheitlich beteiligt ist. Das Management der Komplementärin wird identisch mit dem Vorstand der The Platform Group SE sein und die Geschäftsführung der The Platform Group SE & Co. KGaA übernehmen. Die Benner Holding GmbH hat die Gesellschaft informiert, dass sie den Vorschlag unterstützt und auch künftig eine Mehrheit an der Gesellschaft auf Dauer halten wird.

Der vorgeschlagene Formwechsel lässt die rechtliche und wirtschaftliche Identität der Gesellschaft unberührt. Das Grundkapital der Gesellschaft bleibt ebenso unverändert wie die Zahl der ausgegebenen Stückaktien. Die Aktionäre werden dieselbe Anzahl an nennwertlosen Stückaktien an der KGaA halten wie vor dem Formwechsel. Die Aktien der künftigen The Platform Group SE & Co. KGaA werden wie bisher zum Börsenhandel einbezogen sein und sollen in Namensaktien umgewandelt werden. Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen des Rechtsformwechsels sowie der künftigen Beteiligung der Aktionäre enthält der vom Vorstand erstellte Umwandlungsbericht, der den Aktionären mit Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung zugänglich gemacht wird. Der Formwechsel der The Platform Group AG in eine KGaA hat weder die Auflösung der Gesellschaft noch die Gründung einer neuen juristischen Person zur Folge. Die rechtliche und wirtschaftliche Identität der Gesellschaft bleiben erhalten. Ferner entstehen The Platform Group durch die Umwandlung keine nachteiligen steuerlichen Konsequenzen. Bei der im August stattfindenden Hauptversammlung ist beabsichtigt, über den Formwechsel abstimmen zu lassen.

Um die geplante Änderung der Rechtsform auch in der Organisation zu verankern und an der künftigen Strategie stärker auszurichten, wurde eine Veränderung der Führungsstruktur der TPG beschlossen.

Die künftige Führungsstruktur wird neu strukturiert: Hierzu zählt der Vorstand, der künftig mit Dr. Dominik Benner als CEO vertreten ist. Unter dem Vorstand wird eine Ebene von C-Level-Führungskräften definiert. Marcus Vitt scheidet als Vorstand der The Platform Group AG per Ende Mai 2025 einvernehmlich aus und wird künftig als Berater der TPG aktiv sein. Die Funktion als CFO wird ab Juni 2025 Herr Bjoern Minnier übernehmen.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

