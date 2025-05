Xtransfer gibt sein Debüt als 4-Sterne-Sponsor bei der Money20/20 Europe 2025

EQS Newswire / 30.05.2025 / 18:00 CET/CEST



AMSTERDAM, NIEDERLANDE - Media OutReach Newswire – 29. Mai 2025 - XTransfer, die Nr. 1 in China und die weltweit führende Zahlungsplattform für grenzüberschreitende B2B-Zahlungen, freut sich mitzuteilen, dass es erstmals als 4-Sterne-Sponsor an der Money20/20 Europe 2025 teilnehmen wird. Die renommierte Fintech-Veranstaltung findet vom 3. bis zum 5. Juni 2025 in Amsterdam statt und bringt globale Visionäre, Innovatoren und Entscheider aus der Finanztechnologiebranche zusammen.





XTransfer tritt erstmals als 4-Sterne-Sponsor bei Money20/20 Europe 2025 auf

Die Teilnahme von XTransfer bei der Money20/20 Europe stellt einen wichtigen Meilenstein für die globale Expansion der Plattform dar. Als erstmaliger Sponsor wird das Unternehmen eine Reihe von High-Impact Sessions durchführen und strategische Kontakte knüpfen, wobei es seine hochmodernen Lösungen und seine Vision für ein umfassendes grenzüberschreitendes Finanzsystem präsentieren wird.



Bei der Veranstaltung wird Bill Deng, Gründer und CEO von XTransfer, als Hauptredner auftreten und die neuesten grenzüberschreitenden Zahlungsinnovationen vorstellen, die insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) in Wachstumsmärkten zugeschnitten sind. Zudem werden mehrere feierliche Vertragsunterzeichnungen zur Festigung neuer globaler Partnerschaften stattfinden, um das Engagement von XTransfer für die Ermöglichung eines reibungslosen internationalen Zahlungsverkehrs zu stärken.



XTransfer wird außerdem als Gastgeber für ein Kamingespräch mit Führungspersönlichkeiten von führenden weltweit operierenden Banken fungieren, um darüber zu diskutieren, wie Technologie, Zusammenarbeit und Compliance neue Chancen für die grenzüberschreitende Zahlungsbranche eröffnen. Diese Veranstaltung findet am 4. Juni um 11:30 Uhr am Stand von XTransfer statt.



Um seine strategische Position in Europa weiter auszubauen, hat XTransfer vor Kurzem die Lizenz als E-Geld-Institut (Electronic Money Institution, EMI) für die Niederlande erhalten. Dieser wichtige Schritt erlaubt es XTransfer, KMUs in den Niederlanden umfassende, richtlinienkonforme und lokalisierte Zahlungslösungen anzubieten. Die Lizenz ist ein entscheidender Bestandteil der Vision von XTransfer, ein weltweites finanzielles Netzwerk aufzubauen, das es KMUs erlaubt, problemlos international zu handeln und dadurch zu wachsen.



Während der Veranstaltung wird sich Bill Deng auch mit Regierungsvertretern und Managern von internationalen Banken und Finanzinstituten treffen, um Möglichkeiten für eine weitergehende Zusammenarbeit und Innovationen im Bereich der grenzüberschreibenden Finanzinfrastruktur auszuloten.



„Es ist uns eine Ehre, die Money20/20 Europe erstmals als 4-Sterne-Sponsor zu unterstützen," erklärte Bill Deng, Gründer und CEO von XTransfer. „Dies ist ein Meilenstein für XTransfer auf unserem Weg, unsere globale Präsenz auszubauen. Wir freuen uns darauf, unsere Vision zu erklären, uns mit Branchenführern zu treffen und Möglichkeiten für neue Partnerschaften zu untersuchen, die die Zukunft der globalen Trading- und Zahlungsbranche voranbringen."



Die Money20/20 Europe wird weithin als führende Plattform für die weltweite Fintech-Branche anerkannt. Die Teilnahme von XTransfer stellt bei ihrer Aufgabe, sichere, effiziente und erschwingliche grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen für KMUs weltweit anzubieten, einen entscheidenden Schritt nach vorne dar.



Besuchen Sie XTransfer am Stand 1G10 um zu erfahren, wie wir die Zukunft der grenzüberschreitenden B2B-Zahlungen gestalten.



