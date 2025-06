Aktien New York Schluss: Dow Jones & Co schütteln Verluste ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem starken Mai die wieder auflebenden Handelsspannungen am Montag weiter gut weggesteckt. Auch schwache heimische Konjunkturdaten und fehlende Fortschritte bei Gesprächen für eine Waffenruhe in der Ukraine schreckten die Anleger nicht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine Verluste ab und schloss 0,08 Prozent fester mit 42.305,48 Punkten. Beim marktbreiten S&P 500 reichte es letztlich für ein Plus von 0,41 Prozent auf 5.935,94 Punkte, während der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 um 0,71 Prozent auf 21.491,75 Punkte zulegte./gl/mis