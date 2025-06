Großbritannien will U-Boot-Flotte aufrüsten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London, 02. Juni (Reuters) - Großbritannien will seine nuklear angetriebene U-Boot-Angriffsflotte aufstocken, wie die Regierung im Vorfeld einer Überprüfung des Verteidigungssektors angekündigt hat.

"Mit neuen hochmodernen U-Booten, die in internationalen Gewässern patrouillieren, und unserem eigenen Atomsprengkopfprogramm an der britischen Küste machen wir Großbritannien zu Hause sicher und im Ausland stark", schrieb Verteidigungsminister John Healey in einer Erklärung. "Wir wissen, dass die Bedrohungen zunehmen und wir entschlossen handeln müssen, um die russische Aggression abzuwehren." Großbritannien wird bis zu 12 Angriffs-U-Boote der nächsten Generation bauen, die nuklear angetrieben werden und konventionelle, nicht-nukleare Waffen tragen können. Sie sollen laut Verteidigungsministerium die derzeitige Flotte von sieben U-Booten Ende 2030 ersetzen. Bei den neuen U-Booten handelt es sich um ein Modell, das von Großbritannien, den USA und Australien im Rahmen der als Aukus bekannten Sicherheitspartnerschaft gemeinsam entwickelt wurde.

Premierminister Keir Starmer bemüht sich wie andere europäische Regierungschefs um die Stärkung der Verteidigungskapazitäten seines Landes, nachdem US-Präsident Donald Trump Europa und andere Länder aufgefordert hatte, mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit zu übernehmen.

(Bericht von William James, geschrieben von Sabrina Frangos. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)