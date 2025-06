Sanofi kauft Pharmafirma Blueprint für gut 9 Milliarden Dollar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Mit einem milliardenschweren Deal will Sanofi sein Arzneimittelangebot erweitern und die US-Biopharmafirma Blueprint Medicines kaufen.

"Die Übernahme verbessert unsere Pipeline und beschleunigt die Transformation in den weltweit führenden Anbieter von Immuntherapien", sagte Paul Hudson, der Chef des französischen Pharmakonzerns, am Montag.

Sanofi bietet für Blueprint Medicines 129 Dollar je Aktie in bar oder insgesamt etwa 9,1 Milliarden Dollar. Die bisherigen Eigner der US-Biopharmafirma erhielten zudem Anspruch auf weitere bis zu sechs Dollar je Aktie, wenn die Medikamentenkandidaten von Blueprint bestimmte Entwicklungsschritte erfolgreich abschließen. Dann erhöht sich das Transaktionsvolumen auf rund 9,5 Milliarden Dollar. Blueprint-Titel hatten am Freitag an der Wall Street bei 101,35 Dollar geschlossen.

Blueprint hat das einzig zugelassene Medikament zur Behandlung Systemischer Mastozytose (SM) im Angebot. Bei dieser seltenen Erkrankung vermehren sich sogenannte Mastzellen in den inneren Organen und im Knochenmark. Das US-Unternehmen arbeitet außerdem an der nächsten Generation von Arzneimitteln gegen SM sowie an Medikamenten gegen verschiedene Immunerkrankungen.

