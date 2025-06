Aktien New York Schluss: Gewinne - Experten sehen Jobdaten als Stütze

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Dienstag nach einem verhaltenen Start ihre Kursgewinne ausgebaut. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt trotz der Risiken durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump robust ausgefallen seien. Wichtiger wird allerdings der am Freitag anstehende, monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Die jüngst wieder aufflackernden, internationalen Handelsstreitigkeiten scheinen die Anleger weiterhin kaum zu ängstigen.

Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag 0,51 Prozent höher bei 42.519,64 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,58 Prozent auf 5.970,37 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,79 Prozent auf 21.662,58 Punkte. Damit knüpften die wichtigsten New Yorker Aktienindizes an ihre Vortagsentwicklung an./gl/men