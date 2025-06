EQS-News: Shelly Group skaliert Produktion für beschleunigtes Wachstum

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Expansion

03.06.2025

Shelly Group skaliert Produktion für beschleunigtes Wachstum Sofia / München, 3. Juni 2025 – Shelly Group (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, treibt ihre Expansion mit Hochdruck weiter voran. Im Zuge des dynamischen Wachstums erhöht das Unternehmen die Produktionskapazitäten seines Hauptfertigungspartners erheblich und stellt somit sicher, dass der nächste Wachstumsschub operativ voll unterstützt werden kann. Die deutlich gesteigerte Kapazität schafft die Grundlage für ein beschleunigtes Wachstum in den kommenden Jahren und unterstreicht den Anspruch der Shelly Group, technologisch führende Produkte flexibel und in hoher Stückzahl global verfügbar zu machen.

Aktuell liegt die Produktionskapazität der Hauptfabrik in China bei rund 800.000 Einheiten pro Monat. Diese soll kurzfristig ab dem zweiten Halbjahr 2025 auf 1,5 Millionen Einheiten pro Monat nahezu verdoppelt werden. Für 2026 ist eine weitere Erhöhung auf bis zu zwei Millionen Stück pro Monat vorgesehen. Die zusätzlichen Produktionskapazitäten ermöglichen einen potenziellen Umsatzbeitrag von bis zu mehr als EUR 100 Mio. pro Jahr. Die Kosten für den Kapazitätsausbau werden vollständig vom chinesischen Auftragsfertiger getragen. Mit dieser frühzeitigen und vorausschauenden Erweiterung eröffnet die Shelly Group den Spielraum, das Wachstum im Einklang mit der stark steigenden Nachfrage und der fortschreitenden internationalen Expansion weiter zu beschleunigen.

Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group: „In weniger als zwei Jahren unsere Produktionskapazität mehr als zu verdoppeln, ist weit mehr als eine operative Maßnahme – es ist ein klares Bekenntnis zu unserem Anspruch, die nächste Wachstumsstufe zu erreichen. Dass wir uns damit auch zu unseren mittelfristigen Zielen bis 2026 bekennen, versteht sich von selbst. Wir schaffen die Voraussetzungen, unsere Ziele weiter nach oben zu setzen und gleichzeitig flexibel auf zusätzliche Nachfrage zu reagieren. Diese Weichenstellung zeigt, mit welcher Entschlossenheit wir unsere langfristige Wachstumsstrategie umsetzen.“



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Slowenien und Polen sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



