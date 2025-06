Südkoreaner bestimmen über die Zukunft ihres Landes

SEOUL (dpa-AFX) - Rund 44 Millionen Südkoreanerinnen und -koreaner sind seit dem frühen Morgen zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen. Die Entscheidung über die Nachfolge des entmachteten und wegen Hochverrats angeklagten Ex-Präsidenten Yoon Suk Yeol gilt als eine Richtungswahl. Sie soll eine monatelange Staatskrise beenden und dürfte auch große Auswirkungen auf die Beziehungen des ostasiatischen Landes zu China und den USA, aber auch zu Europa haben.

Bis 11.00 Ortszeit (04.00 Uhr MESZ) lag die Wahlbeteiligung laut Angaben der nationalen Wahlkommission bei 18,3 Prozent und damit über zwei Prozentpunkte höher als noch bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2022 zur selben Uhrzeit. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MESZ). Kurz darauf wird eine erste Hochrechnung erwartet, nach der sich möglicherweise bereits ein Gewinner deutlich abzeichnen könnte. Laut Südkoreas amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap sollte bis Mitternacht (17:00 Uhr MESZ) der Wahlsieger feststehen. Als Favorit gilt der linke Politiker Lee Jae Myung.

In Südkorea wird der Präsident in direkter Wahl mit einer einfachen Mehrheit gewählt. Er verfügt über weitreichende Befugnisse: So leitet er nicht nur die Regierung, sondern ist auch Oberbefehlshaber des Militärs. Zudem kann er Präsidialverordnungen erlassen, etwa um die konkrete Umsetzung einzelner Gesetze zu bestimmen. Anders als in vielen anderen Staaten kann der Präsident in Südkorea sein Amt nur für eine einzige, fünfjährige Legislaturperiode ausüben./fkr/DP/zb