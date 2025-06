US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 110,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,46 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihekurse kaum. So sind die Industrieaufträge im April stärker als erwartet gefallen. Vor allem gesunkene Aufträge für Transportgüter belasteten.

Weiterhin sorgt die Handelspolitik der USA für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weißen Hauses wahrscheinlich noch diese Woche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping telefonieren. Zudem äußerte sich US-Handelsminister Howard Lutnick am Dienstag positiv zu Gesprächen mit Indien. Mit der Europäischen Union soll es am Mittwoch neue Gespräche geben./jsl/men