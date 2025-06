AYS Developers bricht einen Guinness-Weltrekord für die weltweit größte Immobilienschulung in Dubai

EQS-Media / 04.06.2025 / 11:29 CET/CEST



AYS Developers hat in Dubai mit über 2500 Teilnehmern im Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre Geschichte geschrieben

Dubai, VAE: AYS Developers, eines der in der Region am schnellsten wachsenden Unternehmen für Luxusimmobilien hat offiziell Geschichte geschrieben. AYS Developers veranstaltete in Zusammenarbeit mit Dr. Nour ElSerougy, bekannt als „The Eagle of Real Estate‟, dem Innovation Experts Real Estate Institute und der Al Safi Bank die weltweit größte Immobilien-Schulung und stellte damit einen neuen Guinness-Weltrekord im Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre in Dubai auf.



Die Veranstaltung mit über 2500 Teilnehmern, die sich jeweils mit einem individuellen QR-Code registrieren konnten, wurde vor Ort von offiziellen Guiness-Weltrekord-Prüfern überwacht. In der von 11:45 bis 12:45 Uhr stattfindenden Immobilienschulung lag der Fokus auf der Entwicklung von Off-Plan-Verkaufsstrategien – insbesondere in wachstumsstarken Regionen wie Dubai Islands, wo AYS Developers seine Präsenz aktiv ausbaut.

Die historische Schulung wurde von Dr. Nour ElSerougy geleitet (bekannt als „The Eagle of Real Estate‟) und vom renommierten Rundfunksprecher und Unternehmer Kris Fade moderiert. Bei der Zusammenkunft standen Wissen, Gemeinschaftssinn und Investment-Einblicke im Vordergrund. An der Veranstaltung nahmen hochrangige Regierungsbehörden und prominente Interessenvertreter der Immobilienbranche aus der gesamten Region teil. Im Anschluss an die Schulung fand eine dynamische Podiumsdiskussion über die Zukunft des Immobilienmarkts in Dubai statt, an der Branchenführer wie Sonia Waters – Head of Sales bei AYS Developers, Ismael Al Hammadi – Gründer und CEO von Al Ruwad Real Estate und Biznet Consulting, Nazish Khan – Chief Operating Officer von FIDU Properties, Loai Al Fakir – Chief Executive Officer – Provident, Denis Donovan – President Reelly AI, Spencer Lodge – preisgekrönter Podcast-Moderator und Business-Stratege und Dr. Nour ElSerougy teilnahmen.

AYS Developers hat sich im Bereich Entwicklung hochwertiger Lifestyle-Projekte, die intelligentes Wohnen, nachhaltiges Design und langfristigen Wert vereinen, einen Namen gemacht. AYS ist bekannt für die Verwendung europäischer Top-Marken, Smart Home Technologie und erstklassiger Ausstattung und zeichnet sich durch zeitlose Qualität und einen kundenorientierten Ansatz aus, der weit über die Immobilienübergabe hinausgeht. Das Unternehmen steht kurz davor, seine Reihe von Ultra-Luxus-Projekten im Wert von einer Milliarde Dirham im Rahmen seiner prestigeträchtigen Heritage Collection in der begehrtesten Lage der Stadt – Dubai Islands zu starten.

Die kommenden Projekte von AYS in Dubai Islands sind ein Paradebeispiel für die Umsetzung seiner Vision. Diese Entwicklungen sind Teil des Dubai Urban Master Plans 2040, der sich auf nachhaltige Stadtentwicklung, Lebensqualität und dynamisches Tourismuswachstum konzentriert. Mit über 80 Hotels, erstklassigen Wellness-Zentren und einer starken Infrastrukturplanung bietet Dubai Islands eine Chance für kommende Generationen und AYS Developers ist bereit, diese zu gestalten.

Das Event fand in Zusammenarbeit mit der Al Safi Bank statt, der ersten islamischen Bank im Astana International Financial Centre (AIFC), die internationalen Kunden schariakonforme Finanzdienstleistungen anbietet. Die Bank ist spezialisiert auf grenzüberschreitende Transaktionen, Devisengeschäfte, ethische Banklösungen und innovative auf ein globales Publikum zugeschnittene Finanzdienstleistungen.

Kommentar von Yulia Loshchukhina, CEO von AYS Developers:

„Wir bauen nicht nur Häuser, wir hinterlassen ein Vermächtnis. Der Weltrekord, symbolisiert unsere Denkweise: mutig, zukunftsorientiert und wirklich etwas bewirken wollen. Es ist ein surreales Gefühl, etwas so Monumentales erreicht zu haben. Wir sind stolz darauf, mit diesem wegweisenden Ereignis Bildung, Innovation und Investitionen in Dubai zu fördern.‟

Sonia Waters, Head of Sales at AYS Developers, fügte hinzu:

„Dieser Erfolg ist ein Beleg dafür, was passiert, wenn auf Visionen Taten folgen. Es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie Tausende von Branchenexperten zusammenkommen, die Spitzenleistungen erzielen wollen. Bei AYS verkaufen wir nicht nur Immobilien: Wir gestalten die Zukunft der Immobilienbranche in Dubai – Schritt für Schritt.‟

Kommentar von Dr. Nour ElSerougy, Real Estate Mentor und Moderator der Schulung:

„Bei der Ausrichtung dieser Veranstaltung ging es um mehr als einen Rekord. Es ging darum, ein Bildungserbe zu schaffen. Wir haben Experten zusammengebracht, die sich für Wachstum begeistern und ich glaube, dieser Moment wird einen Wendepunkt für die Branche in der Region markieren.”

Mr. Mohammed Mousa, CEO of Innovation Experts Real Estate Institute fügte hinzu:

„Was als kühne Vision begann, ist heute ein historischer Meilenstein. Bei dem Rekord ging es nie nur um Zahlen – es ging darum, eine globale Bewegung in der Immobilienausbildung anzustoßen. Im Herzen von Dubai haben wir gezeigt, was möglich ist, wenn Leidenschaft, Zielstrebigkeit und Menschen zusammenkommen. Dieser Erfolg ist ein Beweis dafür, was unsere Branche erreichen kann, wenn wir uns höhere Ziele setzen.”

