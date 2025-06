Dax rutscht unter 24.000-Marke - herbe Verluste bei Rüstungstiteln

Der deutsche Leitindex Dax hat sich heute nur knapp über der 24000er Marke halten können: Der Index verlor 0,77 Prozent auf 23.988 Punkte.

Ebenfalls im Minus schloss der Mid-Cap-Index MDax: Der Index notierte zum Handelsschluss 1,05 Prozent schwächer bei 30.549 Zählern.

SDax-Titel Kontron legt zu dank Großauftrag

Ein Großauftrag der tschechischen Bahn hat die Papiere von Kontron am Dienstag kräftig angetrieben. An der Spitze im SDax der kleineren Börsentitel in Deutschland gewannen sie zuletzt rund 5 Prozent.

Die Anteile des Technologiekonzerns erklommen damit den höchsten Stand seit Ende März. Ihre Seitwärtsphase der vergangenen Wochen konnten sie aus technischer Sicht damit verlassen. Bis zum Rekordhoch von 26,16 Euro von Mitte März fehlt ihnen aber noch ein Stück.

Heftige Verluste bei Rüstungsaktien

Nicht gut lief es am heutigen Handelstag für die deutschen Rüstungskonzerne. Besonders heftig kamen am Dienstag MDax-Schlusslicht Renk mit einem Kursrutsch um 11,7 Prozent unter die Räder. Hier belastete vor allem, dass die Bank of America die Kaufempfehlung strich und die Aktien gleich doppelt abstufte auf "Underperform". Zur Begründung hieß es, die Aktien seien kurzfristig zu weit gelaufen. Zudem monierte das Analystenteam um Benjamin Heelan, dass es dem Panzergetriebe-Hersteller an Aktivitäten im Rüstungselektronik-Bereich mangele.

Auch beim Radar-Spezialisten Hensoldt mussten die Anteilseigner einen Verlust von 6,1 Prozent hinnehmen. Für die Aktien des Rheinmetall-Konzerns, der im Rüstungsbereich vor allem Rad- und Kettenfahrzeuge, Waffensysteme und Munition produziert, ging es am Dax-Ende um ebenfalls rund 5,8 Prozent bergab. Vor wenigen Tagen hatten die drei Rüstungstitel allesamt noch Bestmarken aufgestellt. Von diesen sind sie inzwischen zwar recht deutlich zurückgefallen.

(mit Material von dpa-AFX)