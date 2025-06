Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich stärker als erwartet auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Mai stärker als erwartet erholt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 50,3 Punkte, wie S&P am Dienstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 49,4 Punkten gerechnet. Der Indikator signalisiert damit einen leichten Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität, da er etwas über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

Unerwartet deutlich verbessert hat sich die Lage im Dienstleistungssektor. Der entsprechende Indikator stieg um 1,9 Punkte auf 50,9 Punkte. In der Industrie hatte sich der Indikator von sehr niedrigem Niveau etwas verbessert. Die Daten waren bereits am Montag veröffentlicht worden.

Der Dienstleistungssektor habe sich wieder erholt, da die Sorgen um die US-Zollpolitik etwas zurückgegangen seien, kommentierte Tim Moore, Ökonom bei S&P Global Market Intelligence. Großbritannien hatte eine Einigung mit der US-Regierung erzielt. Zudem habe die Erholung der Finanzmärkte und das gewachsene Vertrauen der Kunden die Stimmung gestützt, schreibt Moore./jsl/mis