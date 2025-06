Pressestimme/'Der Standard': Mythos unangreifbare Weite Russlands

WIEN (dpa-AFX) - Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf russische Militärflugplätze schreibt die österreichische Tageszeitung "Der Standard":

"Der Mythos von der unangreifbaren Weite Russlands: dahin. Der ukrainische Geheimdienst hat den Krieg punktgenau - und so gut wie ohne Kollateralschaden - dorthin zurückgetragen, wo er seinen Ausgang nahm. Viele der zerstörten Flugzeuge sind praktisch unersetzbar. Zu hoffen ist, dass sich nun in Russland manch einer fragt, ob der Krieg in der Ukraine den Verlust großer Teile der eigenen atomaren Abschreckung wirklich wert war.

Auch wenn man sich in Kyjiw wohl nicht lange mit Feiern aufhalten wird: Eine bessere Visitenkarte für eine Armee kann es gar nicht geben. Kein anderes Land beherrscht die heute so wichtige Drohnenkriegsführung so umfassend wie die Ukraine. Gut möglich, dass der Westen bald Kyjiw um Hilfe bitten muss anstatt umgekehrt."/oe/DP/zb