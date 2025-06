'Caixin': Stimmung unter Chinas Dienstleistern verbessert sich

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung in Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen trotz des Handelsstreits mit den USA zuletzt verbessert. Im Mai stieg das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 51,1 Zähler, wie das Wirtschaftsmagazin am Donnerstag in Peking mitteilte. Analysten hatten zuvor mit einer leichten Stimmungsaufhellung gerechnet.

Mit dem Anstieg liegt der Stimmungsindikator wieder über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb dieser Marke deuten auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Zuvor war bereits vom nationalen Statistikamt des Landes ein Wert knapp über der Expansionsschwelle gemeldet worden. Allerdings war der staatliche Indikator, der die Stimmung in den großen und staatlichen Betrieben des Dienstleistungssektors abbildet, leicht gesunken, von zuvor 50,4 auf 50,3 Punkte.

Der "Caixin"-Index für Chinas Industriebetriebe hatte zuletzt hingegen ein deutlich trüberes Bild gezeigt. Hier war der Indexwert für Mai unter die Wachstumsschwelle gefallen, auf 48,3 Punkte.

Chinas Wirtschaft schwächelt seit geraumer Zeit. Derzeit wird die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auch durch einen Handelsstreit mit den USA belastet. Nach einer Einigung Mitte Mai herrscht im Handelsstreit zwar eine Pause. Doch zuletzt hatten die USA zum Ärger Pekings die Lieferung wichtiger Turbinenteile nach China blockiert und versucht, Chinas Zugang zu wichtiger Chip-Technologie einzuschränken./jkr/mis