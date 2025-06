Lagarde: Bin entschlossen meine Amtszeit zu beenden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde will ihre Amtszeit zu Ende bringen.

Sie habe nicht vor, vorzeitig aus dem Amt zu scheiden, sagte Lagarde am Donnerstag auf der Pressekonferenz in Frankfurt nach dem Zinsbeschluss. Ihre Zukunft sei viel weniger wichtig als die Zukunft der Wirtschaft und der Geldpolitik. "Ich kann Ihnen sehr deutlich sagen, ich war immer fest entschlossen und bin es vollkommen, meine Aufgabe zu erfüllen," sagte sie. "Und ich bin entschlossen, meine Amtszeit zu beenden", fügte sie hinzu. Die achtjährige Amtszeit der 69-Jährigen an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) endet am 31. Oktober 2027.

Die "Financial Times" hatte vor kurzem den Gründer des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos, Klaus Schwab, damit zitiert, Lagarde habe mit ihm zuletzt im April in Frankfurt den Führungswechsel beim WEF besprochen. Er werde Chairman bleiben, bis Lagarde bereit sei zu übernehmen, spätestens Anfang 2027. Das Gespräch soll Anfang April stattgefunden haben.

