Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen auf höchsten Stand seit Oktober

(dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend auf den höchsten Wert seit über einem halben Jahr gestiegen. In der vergangenen Woche legten sie um 8.000 auf 247.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 235.000 Hilfsanträgen gerechnet.

Die Hilfsanträge erreichten damit den höchsten Stand seit vergangenen Oktober. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Nachdem der amerikanische Arbeitsmarkt zuletzt lange Zeit in einer robusten Verfassung war, zeigten sich zuletzt erste Anzeichen einer Schwäche.

Am Freitag steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai auf dem Programm. Hier wird mit einem deutlich schwächeren Anstieg der Beschäftigung gerechnet. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im Dezember um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und seitdem stabil gehalten. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte der amerikanischen Notenbank Spielraum für sinkende Zinsen liefern./jkr/jsl/men