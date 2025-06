Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Produktionsdaten enttäuschen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gestiegen und haben einen Teil der Vortagesverluste wieder wettgemacht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,26 Prozent auf 130,65 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,54 Prozent.

Schwächer als erwartet ausgefallene deutsche Industriedaten belasteten die Anleihen. Die deutsche Industrieproduktion ist im April nach einem starken Vormonat wieder gesunken. Der Rückgang war deutlicher als von Volkswirten erwartet.

Allerdings wertet Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen die Daten trotz des Rückgangs positiv: "Denn das deutlich stärkere Plus im März wurde durch einige Sondereffekte begünstigt, die die Produktion im April eher gedrückt haben." Die Industrie dürfte ihren Tiefpunkt hinter sich haben, sagte Solveen. "Hierfür sprechen nicht nur die zuletzt wieder besseren Auftragszahlen, sondern auch die sich im Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas zeigende etwas bessere Stimmung der Unternehmen."

Am Donnerstag waren die Kurse der Bundesanleihen noch gesunken, nachdem die Europäische Zentralbank die Erwartung auf weitere Leitzinssenkungen gedämpft hatte. Im weiteren Tagesverlauf warten die Finanzmärkte auf den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht, der für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnte. Zuletzt hatten einige Arbeitsmarktindikatoren enttäuscht./jsl/jkr/stk