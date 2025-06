Ölpreise legen etwas zu - stärkerer Preisanstieg auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Die Notierungen knüpften damit an die Gewinne vom Vortag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 65,62 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 29 Cent auf 63,66 Dollar.

Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Preisbewegungen aber in engen Grenzen. Am Donnerstag hatte ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping die Spekulation auf eine Entspannung im Handelskonflikt beider Länder geschürt und den Ölpreisen zeitweise deutlichen Auftrieb verliehen.

Am Nachmittag stützte ein besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Ölpreise. Im Mai hat sich der Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt trotz der Verunsicherung durch die Zollpolitik solide gezeigt. Es wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings um insgesamt 95.000 Stellen nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote blieb stabil, während die Stundenlöhne stärker als erwartet zulegten.

Auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen deutlicher nach oben. Seit Montag ist Brent-Öl um mehr als einen Dollar je Barrel teurer geworden. Medienberichte, wonach Saudi-Arabien nach der am vergangenen Wochenende beschlossenen Ausweitung auf eine weitere Erhöhung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ drängen könnte, hatten die Notierungen im Verlauf der Woche nur zeitweise belastet./jkr/jsl/he