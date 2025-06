EQS-Adhoc: PlanetHome Investment AG: PlanetHome Investment AG vereinbart mit PlanetHome Group GmbH die Aufhebung des bestehenden Markenlizenzvertrags

EQS-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

PlanetHome Investment AG: PlanetHome Investment AG vereinbart mit PlanetHome Group GmbH die Aufhebung des bestehenden Markenlizenzvertrags



10.06.2025 / 14:10 CET/CEST

Berlin, 10.06.2025 - Die PlanetHome Investment AG hat heute am 10.06.2025 mit der PlanetHome Group GmbH, München die Aufhebung des bestehenden Markenlizenzvertrages vereinbart, der u.a. Grundlage für die derzeitige Firmierung und den Markenauftritt der Gesellschaft ist. Mit dem Markenlizenzvertrag wurden im Jahr 2021 diverse Lizenzen an Marken der PlanetHome Group GmbH in die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung eingebracht. Zum Stichtag 31.12.2023 wurden diese Marken und Lizenzen mit TEUR 682 im Anlagevermögen ausgewiesen. Die Parteien haben eine Ausgleichszahlung in Höhe von 260 TEUR an die Gesellschaft vereinbart. Damit ergibt sich für das laufende Geschäftsjahr für das immaterielle Anlagevermögen ein Abschreibungsbedarf in Höhe von 422 TEUR. Innerhalb einer Übergangsfrist von 6 Monaten wird das Unternehmen umfirmieren.

