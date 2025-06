EQS-News: Silbermarkt mitten im Comeback – Magma Silver mit starkem Hebel

Emittent / Herausgeber: Verumo / Schlagwort(e): Studie

Manifestierte Inflation, hohe Staatsverschuldung und ein Anstieg der langfristigen Zinsen in den USA. Eine Steilvorlage für Edelmetalle und Investoren, die nach Stabilität suchen. Der drittgrößte Silberproduzent der Welt ist Peru – genau dort legt Magma Silver Magma Silver (ISIN: CA5589221004, WKN: A411DV) nun richtig los.

Silber – Industrieller Bedarf trifft auf Produktionsdefizite

Die Nachfrage nach Silber steigt aufgrund vieler Trends. Da wäre die immer größer werdende Investmentgemeinde, die der industriellen Nutzung entgegensteht, denn Silber in Münzen oder Barren sind der Marktverfügbarkeit entzogen. Aufgrund von Termingeschäften und dynamischen Marktveränderungen, nehmen die physischen Lagerbestände an den Terminbörsen immer weiter ab. Die Folge sind zunehmende Defizite, die sich seit dem Jahr 2024 nun auch in steigenden Preisen messen lässt. Die täglich steigende Nachfrage trifft auf ein tendenziell schrumpfendes Angebot aufgrund von weniger Exploration und schließenden Minen.

Die industrielle Nutzung macht mittlerweile 40 % der Nachfrage aus, angetrieben durch das Wachstum der Solar-PV- und EV-Branche. Auch die antiseptische Wirkung macht seine Bedeutung in der Medizin immer deutlicher. Die weltweite Produktion hat sich in den Jahren 2019 bis 2024 zwischen 24,4 und 25,5 Tausend Tonnen bewegt und sinkt aktuell wieder leicht. Da der Absatz von Solarzellen pro Jahr um ca. 6 % zulegt, erhöht sich der industrielle Verbrauch konstant. Die Aufwertungs-Dynamik könnte sich also allein aus dem Knappheitskriterium in den nächsten Jahren noch beschleunigen. Sollten Spekulanten das Thema für sich entdecken geht es vermutlich schnell in Richtung alter Höchststände um 50 USD.

Peru – Bergbau mit Jahrtausend langer Tradition

Der südamerikanische Staat Peru gilt international als äußerst bergbaufreundlich. Die ersten Beurkundungen von Silber- oder Goldrausch-Episoden gehen historisch mehr als 2.000 Jahre zurück und sind tief mit den indigenen Kulturen und der Kolonialgeschichte des Landes verbunden. Archäologische Funde belegen, dass Metalle durch Hämmern, Schmelzen und Legieren verarbeitet wurden - z.B. bei filigranen Goldmasken oder Silberkelchen. Das Land zählt heute zu den weltweit bedeutendsten Förderländern für Silber und Gold, sowohl in der formellen als auch in der informellen Produktion. Im Jahr 2024 erzielte Peru eine formelle Silberproduktion von 3.100Tonnen. Damit gehört das Land mit einem Anteil von rund 12% an der globalen Förderung zu den Top3 Silberproduzenten weltweit. Auch bei Gold ist Peru unter den größeren Playern. Aktuell schürft Peru über 100Tonnen Gold pro Jahr, was etwa 4% der weltweiten Jahresproduktion entspricht. 15 % des Brutto-Inlandsprodukts des Landes entfallen auf den Bergbau. Er steuerte in den letzten zehn Jahren ein Fünftel der Steuereinnahmen bei und gilt für die Politik als unverzichtbar. In fast gleichen Atemzug wie Mexiko schaut die Silber-Fangemeinde nun auf den südamerikanischen Staat. Player vor Ort freuen sich über günstige Kosten und eine gute Infrastruktur, Voraussetzungen für guten Renditen!

Niñobamba – Ein historisches Gold-Silber-Projekt macht von sich reden

Das Projekt Niñobamba von Magma Silver (ISIN: CA5589221004, WKN: A411DV) liegt in einem vielversprechenden geologischen Gürtel ca. 500 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Lima. Seine beeindruckende Größe von 4.100 Hektar spricht für sulfidische Mineralisierungen in großem Stil. Ehemalige Betreiber wie Anglo Gold, Bear Creek, Newmont Mining und Rio Silver haben bereits 14,5 Mio. CAD investiert. Bohrungen, Probenahmen und geologische Studien verstärken die Erwartung, dass sich hier große Gold- und Silberlagerstätten befinden könnten. Insbesondere Newmont stellte bereits ein signifikantes Ressourcenpotenzial fest. Durch Niñobamba verläuft ein etwa 8 km langer mineralisierter Trend innerhalb eines produktiven Gürtels, der sich aktuell die für die Magma Silver Geologen ins Rampenlicht setzt. Denn innerhalb dieses Trends wurden drei große Gold-Silber-Vorkommen identifiziert: Niñobamba, Randypat und Jorimina. Das Kerngebiet ist in eine Nord- und Südzone unterteilt, Anomalien und Vererzungen wurden auf ausgedehnten Abschnitten durch Gesteinsproben und Bohrungen bereits historisch bestimmt. Die vorliegende geologische Formation mit durchgehend hoher Sulfidation lässt auf weitere Zonen schließen, genauere Untersuchungen starten jetzt im Verlauf des Jahres 2025.

Es geht los: Genehmigungs-Anträge eingereicht, Finanzierung gesichert

Die Projektplanung setzt sich aktuell mit mehreren Genehmigungsverfahren fort. Im Fokus steht dabei die Main Zone, die noch in 2025 ausgiebig untersucht werden soll. Für die Bereiche Nord und Süd laufen die Anträge bereits, entsprechende Zusagen erwartet Magma bis zum Jahreswechsel. Für das Teilgebiet Jorimina ist für das nächste Quartal das erste eigene Bohrprogramm vorgesehen. Basierend auf dem Datenbestand von Newmont von 2012 sollen Nach- und Infill-Bohrungen durchgeführt werden. Ziel ist die Definition einer NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung für Jorimina. Die Planungen für das laufende Jahr sind also schon weit fortgeschritten, der positive Newsflow dürfte anhalten. Zur Finanzierung der Vorhaben konnte Magma Silver zwischen April und Mai 2025 mit zwei aufeinanderfolgenden Tranchen insgesamt 1,5 Mio. CAD einwerben.

Fazit: Magma Silver bietet ein grandioses Setup für einen haussierenden Silbermarkt

Magma Silver besitzt ein Schlüsselprojekt im bergbaufreundlichen Peru. Die geologischen Details begeisterten bereits einige große Bergbauunternehmen wie Anglo Gold, Bear Creek, Newmont Mining und Rio Silver. Mit haussierenden Gold- und Silberpreisen von bis zu 3.500 bzw. 36,75 USD gibt es wieder ein breites Interesse an heranwachsenden Bergbau-Unternehmen. Noch bleiben die Vermögenswerte im Boden sehr günstig bewertet, was auch die Nachfinanzierung der Juniors Magma Silver erleichtert. Investoren erkennen das enorme Potenzial in den Liegenschaften auch für den Fall, dass Majors vor Ort ihre Minenlaufzeiten verlängern müssen. Der Kurs der Magma Silver-Aktie jubilierte bereits mit über 120 % Kursanstieg seit Schließung der jüngsten Finanzierung. Einige Übernahmen der letzten Zeit wie z.B. der Kauf von Yamana durch Pan American oder der Sierra Caraz-Deal mit Hochschild in Peru indizieren weiterhin gewaltiges Wertsteigerungspotenzial. Denn mit gerademal 7,6 Mio. CAD Börsenwert rückt Magma Silver in den Fokus großer Bergbau-Unternehmen. Die Aufwertung hat mit der jüngsten Kurs-Verdoppelung gerade erst begonnen!

Die Aktie von Magma Silver gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Silber interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Magma Silver (https://verumo.de/aktien/magma-silver-corp). Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Magma Silver Corp.

TSX-V: MGNA

WKN: A411DV

ISIN: CA5589221004

Webseite: https://magmasilver.com/

Kontaktadresse:

Munsch International LTD

Faros Avenue 57, Anthea Gardens 3, House 20

7560 Pervolia, Zypern

Email: info@verumo.de

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

