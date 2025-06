IRW-News: Super Copper Corp.: Super Copper gibt Phase-2-Explorationsprogramm auf Vorzeigeprojekt in Chile bekannt

IRW-PRESS: Super Copper Corp.: Super Copper gibt Phase-2-Explorationsprogramm auf Vorzeigeprojekt in Chile bekannt

Geophysikalische Bodenuntersuchungen, historische Kernprobenahmen und Oberflächen-Gesteinsschlitzprobenahmen auf vorrangigen Zielen geplant

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79931/SuperCopper_100625_DEPRcom.001.png

10. Juni 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen) freut sich, sein Phase-2-Explorationsprogramm auf dem Projekt Cordillera Cobre bekannt zu geben, das sich im IOCG-Gürtel an der chilenischen Küste befindet.

Diese nächste Arbeitsphase baut auf dem Erfolg des ersten Oberflächenprogramms des Unternehmens auf, das eine verbreitete, hochgradige Kupfermineralisierung an der Oberfläche bestätigte. Insbesondere wiesen 46 Gesteinsproben einen Kupfergehalt (Cu) von über 1 % auf, einschließlich elf Proben mit einem Gehalt von über 5 % Cu und einem Spitzenwert von 10,3 % Cu (siehe Pressemitteilung vom 18. Februar 2025. Beachten Sie, dass Oberflächenproben zwangsläufig selektiv sind und möglicherweise nicht die darunter liegende Mineralisierung repräsentieren.)

Phase 2 wurde konzipiert, um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich seiner vorrangigen Kupferziele zu verbessern und eine datengetriebene Grundlage für ein erstes Bohrprogramm zu schaffen. Das Programm umfasst detaillierte geophysikalische Bodenuntersuchungen, Probenahmen von historischen Bohrkernen und systematische Schlitzprobenahmen in bedeutsamen mineralisierten Zonen.

Kupferziele mit hoher Priorität:

Das Unternehmen hat die primären Zielgebiete des Projekts Cordillera Cobre für die Phase-2-Arbeiten identifiziert:

- El Alto

- Calcite Hill

Diese Gebiete ergaben konsistent hohe Kupferwerte und weisen eine sichtbare Oxidmineralisierung auf, einschließlich Malachit, Tenorit, Kupferglanz und Bornit, wobei Potenzial für eine Sulfidmineralisierung in der Tiefe besteht. Das Unternehmen identifizierte außerdem alte Grubenbaue und Untertageschächte, einschließlich jener bei Mina Anima, sowie historische Bohrkragen und verfügbare Kerne auf El Alto, die im Rahmen des Phase-2-Programms verifiziert und erneut erprobt werden. Einige sekundäre Ziele, die hohe Kupferwerte ergaben, wie etwa Copper Tuffs und Eastern Mine, könnten im Rahmen des Phase-2-Programms ebenfalls anschließenden Probenahmen unterzogen werden.

Phase-2-Explorationsprogramm

Das Programm wird voraussichtlich Folgendes beinhalten:

1. Geophysikalische Untersuchungen der induzierten Polarisation (IP) - IP-Untersuchungen, die El Alto und Calcite Hill anpeilen, um Aufladbarkeitsanomalien zu identifizieren, die möglicherweise mit tieferen Sulfidzonen in Zusammenhang stehen

2. Magnetometrische Bodenuntersuchungen - Abdeckung von Calcite Hill und den umliegenden Gebieten, um strukturelle Grenzen und magnetische Anomalien zu beschreiben

3. Kernprobenahmen und Verifizierung - Systematische Probenahmen von bis dato nicht erprobten historischen Bohrkernen von El Alto, um frühere Beobachtungen zu bestätigen und zukünftige Bohrungen zu leiten

4. Schlitzprobenahmen und Schürfgrabungen - Fokussierte Arbeiten bei Mina Anima, an den Ausbissen und Grubenbauen bei Calcite Hill sowie bei neuen Zielen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets.

Zachary Dolesky, CEO von Super Copper, sagte: Dies ist ein entscheidender Schritt in unserem Wachstum, während wir von vielversprechenden Oberflächendaten zu bohrbereiten Zielen übergehen. Nachdem wir mehrere Meilensteine gesetzt haben, können wir uns nun voll und ganz auf das Gestein konzentrieren. Mit der Unterstützung eines neuen strategischen Aktionärs und einem erweiterten Netzwerk freut sich Super Copper darauf, sein Phase-2-Programm umzusetzen und seine Plattform weiter auszubauen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79931/SuperCopper_100625_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 1: Ergebnisse der Phase-1-Explorationen von Super Copper, Ziele mit hoher Priorität und geplantes Phase-2-Explorationsprogramm

Phase 3 und weitere Explorationen

Nach dem Abschluss von Phase 2 und in Abhängigkeit von der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen beabsichtigt das Unternehmen, mit einem Phase-3-Programm zu beginnen, dessen Schwerpunkt auf der Bebohrung von Zielen mit hoher Priorität liegt, die im Rahmen der aktuellen Arbeiten identifiziert wurden, sofern die Ergebnisse von Phase 2 weitere Explorationen rechtfertigen. Der nordwestliche Teil des Konzessionsgebiets ist nach wie vor unzureichend erkundet und wird auf sein zukünftiges Expansionspotenzial weiter untersucht werden.

Zeitplan

Super Copper arbeitet eng mit seinem geologischen Team, Beratern, Technologieanbietern und Umsetzungspartnern zusammen, um die Planung von Phase 2 zu finalisieren. Sobald das Programm abgeschlossen ist, wird ein Update bereitgestellt, wobei die Ergebnisse für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet werden.

Über Super Copper Corp.

Super Copper ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Kupfer- und Edelmetallprojekten konzentriert. Derzeit widmet sich das Unternehmen im Rahmen eines Joint Ventures der Erschließung einer aussichtsreichen Kupferkonzession in Chile. Das Projektgelände liegt in der kupferreichen Venado-Formation in der nordchilenischen Provinz Atacama - einer Region mit erstklassiger Infrastruktur und der Präsenz internationaler Großunternehmen. | www.supercopper.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

investors@supercopper.com

Tel: 1 (778) 747-2968

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., einer unabhängigen sachkundigen Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und beinhalten unter anderem Aussagen über: den Umfang und die Komponenten des Phase-2-Explorationsprogramms auf dem Projekt Cordillera Cobre; den Zeitplan und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; die Identifizierung und Priorisierung von Bohrzielen; den voraussichtlichen Beginn eines Phase-3-Bohrprogramms; die Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten durch das Unternehmen; das geologische Potenzial der identifizierten Ziele; und die strategischen Pläne des Unternehmens, den Wachstumskurs und die Positionierung innerhalb des Kupfersektors.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den geäußerten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Verzögerungen oder unvorhergesehene Herausforderungen bei der Durchführung von Explorationen; Ergebnisse von Probenahmen und geophysikalischen Untersuchungen, die nicht den Erwartungen entsprechen; Ungenauigkeiten bei geologischen Interpretationen; die Unfähigkeit, Genehmigungen, Finanzierungen oder Ausrüstung zu erhalten; Schwankungen bei den Rohstoffpreisen und der Marktnachfrage sowie behördliche oder geopolitische Entwicklungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist.

Die Verwendung von Worten wie plant, erwartet, beabsichtigt, antizipiert, glaubt, kann, wird, sollte, potenziell, zielt und ähnlicher Terminologie kennzeichnet häufig zukunftsgerichtete Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Worte enthalten.

Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Investoren wird empfohlen, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ verfügbar sind, zu konsultieren, um eine umfassende Diskussion der Risikofaktoren zu erhalten, die für das Geschäft und den operativen Betrieb des Unternehmens relevant sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

