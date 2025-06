Ölpreise legen weiter zu

(dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen und haben an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 67,60 US-Dollar. Das waren 56 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 60 Cent auf 65,89 Dollar.

Für etwas Auftrieb sorgte die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China. Vertreter der beiden größten Volkswirtschaften der Welt verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Das geht aus einem Social-Media-Account des chinesischen Staatsfernsehens hervor.

Zwischenresultate der Gespräche wurden zunächst nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, die USA kämen gut mit China zurecht. "Ich bekomme nur gute Berichte", erklärte er weiter.

Im Verlauf des Jahres hatte der Handelsstreit zwischen den USA und China und die aggressive Zollpolitik der US-Regierung Sorgen vor einem Abflauen der Weltwirtschaft verstärkt und die Ölpreise bis Anfang Mai stark belastet. Zeitweise war der Preis für Brent-Öl unter die Marke von 50 Dollar gefallen. Seitdem haben sich die Notierungen wieder deutlich erholt./jkr/jsl/jha/