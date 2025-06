Pressestimme: 'Hessische /Niedersächsische Allgemeine' zu Los Angeles

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische /Niedersächsische Allgemeine" zu Los Angeles:

"Personen, die von Größenwahn und Narzissmus geflutet werden, neigen dazu zu glauben, alles selbst regeln zu müssen, dies auch zu können und zu dürfen. So soll am Beispiel Los Angeles ein Exempel statuiert werden: Der US-Präsident setzt alles daran, die eigentlich rechtlich autonomen Bundesstaaten zu dominieren oder gar zu unterwerfen. Gouverneure und selbst städtische Bürgermeister, besonders jene mit Parteibuch der Demokraten, sind plötzlich der Willkür im Weißen Haus existenziell ausgeliefert. Am Ende dieser Zerstörung institutioneller Rechtsstaatlichkeit drohen die Überwindung der Gewaltenteilung, die Aufgabe der Demokratie und der Verlust der Freiheit zu stehen. Und die Frage: Ist Amerika noch zu retten?"/DP/jha