EQS-News: stock3 AG: Neue Broker-Anbindung – stock3 ermöglicht ab sofort Wertpapierhandel mit tradegate.direct

Jüngster Direkt-Broker auf dem deutschen Markt ab sofort auf stock3 verfügbar

Provisionsfreier Handel an Deutschlands liquidester Börse für Privatanleger möglich

tradegate.direct empfiehlt seiner Kundschaft gezielt die Nutzung des stock3 Terminals

München, 12.6.2025 – Die stock3 AG erweitert ihre Multi-Brokerage-Plattform um einen weiteren starken Partner: Ab sofort ist der Handel über tradegate.direct, dem Direktbroker der Tradegate AG, auf der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform möglich. Damit steht den Nutzerinnen und Nutzern ein attraktiver Broker zur Verfügung, der provisionsfreien Handel an der Tradegate Exchange, Deutschlands liquidester Börse für Privatanleger, ermöglicht. Wie bei allen Broker-Anbindungen erfolgt auch die technische Integration von tradegate.direct über die sichere und effiziente Schnittstelle der brokerize GmbH, 100%-Tochter der stock3 AG.

Langjährige Tradition und Erfahrung im Börsengeschäft zeichnet die Tradegate AG aus. Gleichzeitig hat der Finanzdienstleister mit tradegate.direct den neuesten Direkt-Broker auf den deutschen Markt gebracht, der schon jetzt auf stock3 verfügbar ist. Mit der jüngsten Kooperation stärkt stock3 ihre Position als führende Plattform für den aktiven Börsenhandel, die nicht nur Analyse und Wissen bündelt, sondern direktes Handeln ohne Umwege ermöglicht.

„Mit tradegate.direct bereichert ein spannender neuer Broker unsere Plattform und passt von seinem Angebot sehr gut zu unserer aktiven und informierten Anlegerzielgruppe“, sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. „Besonders freut uns, dass tradegate.direct seinen aktiven Kundinnen und Kunden gezielt unser stock3 Terminal als fortgeschrittene Handelsplattform empfehlen wird – das unterstreicht unser Selbstverständnis, die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu sein.“

Traderinnen und Trader können somit ihre Strategien im stock3 Terminal entwickeln, visualisieren und mit wenigen Klicks über tradegate.direct umsetzen, ohne die Plattform zu verlassen. Gleichzeitig profitieren sie durch die Broker-Anbindung von noch mehr Auswahl: Über tradegate.direct können mehr als 7.000 Aktien, über 3.000 Exchange Traded Products und tausende Mini-Futures gehandelt werden – komplett kostenfrei, ohne Gebühren, Provisionen oder Fremdkosten.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit stock3 und sind überzeugt, dass wir unseren Kundinnen und Kunden mit den stock3-Plattformen und dem direkten Zugang zur Tradegate Exchange einen herausragenden Service bieten können“, sagt Karsten Haesen, Vorstandsmitglied der Tradegate AG.

Die Zahl der angebundenen Broker auf stock3 wächst mit tradegate.direct auf 15 an. Nutzerinnen und Nutzer von stock3 können aktuell somit über comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex.de, flatex.at, justTRADE, ViTrade, JFD, WH SelfInvest, sino, Bitpanda, Freestoxx, Coinbase, Smartbroker+ und tradegate.direct auf stock3 handeln. Bei all diesen Brokern nutzt stock3 für ihre Anbindungen die sicheren Schnittstellen ihrer 100%-Tochter brokerize GmbH.

Über die stock3 AG

Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com

