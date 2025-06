Oman: Gespräche zwischen Iran und USA am Sonntag

MASKAT (dpa-AFX) - Die Gespräche zwischen dem Iran und den USA über Teherans Atomprogramm sollen am Sonntag im Oman fortgesetzt werden. "Ich freue mich, bestätigen zu können, dass die sechste Runde der Gespräche zwischen dem Iran und den USA am kommenden Sonntag, den 15., in Maskat stattfinden wird", bestätigte Omans Außenminister Badr al-Bussaidi auf X.

Aufgrund wachsender Spannungen in der Region war bis zuletzt nicht klar, ob es in dieser Woche eine weitere Verhandlungsrunde geben wird. Von iranischer Seite wurde der Termin zuvor bereits bestätigt.

Die USA und der Iran verhandeln aktuell über die Zukunft des Atomprogramms der Islamischen Republik. Die indirekten Verhandlungen zur Wiederbelebung eines Atomabkommens verliefen bisher ohne Durchbruch. US-Präsident Donald Trump will verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Die Führung in Teheran bestreitet, dies überhaupt anzustreben - und beharrt darauf, dass Atomenergie für zivile Zwecke genutzt werden solle. Der Oman vermittelt bei den Verhandlungen./arj/DP/mis