Bericht: US-Militär verlegt Zerstörer Richtung Israel

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär verlegt Medienberichten zufolge Kriegsschiffe und anderes Gerät, um Israel bei der Abwehr iranischer Gegenangriffe unterstützen zu können. Die "New York Times" berichtete, der Zerstörer "USS Thomas Hudner" sei ins östliche Mittelmeer verlegt worden, und ein Zweiter solle womöglich bald folgen. Zudem werde die Luftwaffe zusätzliche Kampfjets in die Region verlegen, zitierte die Zeitung einen nicht namentlich genannten Beamten.

Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet. Eine Anfrage der dpa dazu beim US-Verteidigungsministerium blieb vorerst unbeantwortet.

Die USA betonen, dass sie sich nicht an den israelischen Angriffen auf den Iran beteiligen. Den Medienberichten zufolge hießt es aus dem Verteidigungsministerium, dass es bei der Verlegung nicht um die Beteiligung an den Angriffen gehe.

Bereits bei vorigen Angriffen Teherans auf Israel halfen US-Kriegsschiffe, ballistische Raketen des Irans abzuschießen. Die USA unterhalten in der Region zahlreiche Stützpunkte, darunter im Iran, in Katar und in Bahrain, auf denen US-Medienberichten zufolge aktuell rund 40.000 Soldaten stationiert sind./jbz/DP/men