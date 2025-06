EQS-PVR: PNE AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Zurechnung von 350.000 Stimmrechten nach §34 Absatz 2 WpHG aufgrund eines acting in concert mit Thomas Schweppe und ENKRAFT CAPITAL SQUARE GmbH (ehem.: ENKRAFT SQUARE GmbH). 50.000 von der ENKRAFT CAPITAL PARTNERS GmbH & Co KG gehaltene Stimmrechte sind nicht von vorbezeichnetem acting in concert umfasst.