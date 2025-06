Krisenstab der Bundesregierung kommt zusammen

KAIRO (dpa-AFX) - Nach den israelischen Angriffen auf den Iran kommt der Krisenstab der Bundesregierung in Berlin zusammen, um über konkrete Reaktionen zu beraten. Außenminister Johann Wadephul sagte bei einem Besuch in Kairo, dass das Gremium "in der kommenden Stunde" tagen und die "angemessenen Maßnahmen" beschließen werde.

Auf die Frage, was die neue Situation für das Botschaftspersonal in Israel und anderen Ländern der Region bedeute, sagte der CDU-Politiker: "Wir werden natürlich Sicherheit walten lassen, aber wir müssen auch konsularische Grundfähigkeiten in den Botschaften aufrechterhalten." Nach der Tagung des Krisenstabs werde über die Maßnahmen informiert.

Wadephul appellierte an alle Staatsangehörigen in der Region, die Reisehinweise des Auswärtigen Amts zu verfolgen./mfi/bk/DP/mis