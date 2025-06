EQS-CMS: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der EU-VO 2016/1052 in Verbindung mit Art. 5 der EU-VO 596/2014: Zwischenmeldung und Schlussmeldung zum Aktienrückkauf

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.06.2025 / 10:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung EU-VO 2016/1052 in Verbindung mit den Safe-Harbour-Regelungen des Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Kapitalmarktinformation zum Aktienrückkaufprogramm: 42. Zwischenmeldung und Schlussmeldung

Hamburg, 16.06.2025 – Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat mit Bekanntmachung vom 27.08.2024 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms angekündigt.

Im Zeitraum vom 11.06.2025 bis einschließlich 13.06.2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms insgesamt 7.472 Stückaktien der Bijou Brigitte modische Accessoires AG erworben. Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

1ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat am 15.06.2025 (Schlusstag) keine weiteren Stückaktien der Bijou Brigitte modische Accessoires AG erworben. Das Gesamtvolumen der am 15.06.2025 (Schlusstag) zurückerworbenen Aktien sowie der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs beträgt:

1ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm entsprechend der per ad-hoc-Mitteilung vom 27.08.2024 geplanten Laufzeit am 15.06.2025 (Schlusstag) erfolgreich beendet. Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 28.08.2024 bis einschließlich 15.06.2025 (Schlusstag) durch die Bijou Brigitte modische Accessoires AG erworbenen Aktien beläuft sich auf 205.482 Stückaktien. Dies entspricht 2,54 % des Grundkapitals der Bijou Brigitte modische Accessoires AG. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 38,8719 EUR; insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 7.987.473,97 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hält zum 15.06.2025 (Schlusstag) insgesamt 606.774 eigene Stückaktien. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital der Bijou Brigitte modische Accessoires AG von 7,49 %.

Der Erwerb der Stückaktien der Bijou Brigitte modische Accessoires AG erfolgte durch ein von der Bijou Brigitte modische Accessoires AG beauftragtes Kreditinstitut über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Weitere Informationen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/aktien-finanzkalender/aktienrueckkaufprogramm-28-08-2024-15-06-2025/

abrufbar.



Bijou Brigitte modische Accessoires AG

Der Vorstand

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz, Investor Relations / Wirtschaftspresse

Tel.: +49 40 606 09-3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com /wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

16.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2155750 16.06.2025 CET/CEST