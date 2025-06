Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu israelisch-iranischen Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu israelisch-iranischen Krieg:

"Über die akute Notwendigkeit des israelischen Vorgehens wird weiter gestritten werden. (.). Angeblich soll die iranische Führung geplant haben, Atomwaffen an ihre Schattenarmeen weiterzugeben. Von außen lässt sich nicht beurteilen, ob das stimmt. Die Öffentlichkeit weiß ja nicht einmal, wie weit Iran auf dem Weg zur Bombe technisch schon war. Aber völlig abwegig scheint der Gedanke nicht, wenn man sich vergegenwärtigt, welche gewaltigen konventionellen Waffen Iran der Hizbullah und anderen Verbündeten schon geliefert hat. Allein deshalb wird man sich in Israel nur mit einer weitgehenden Beseitigung der nuklearen Option in Iran zufriedengeben, Stichwort Urananreicherung. Netanjahus Sicherheitsberater hat gesagt, dass dieses Ziel nicht allein militärisch zu erreichen sei, sondern nur diplomatisch durch Trump."