DAX-FLASH: Nahost-Lage belastet Dax - Trump verlässt überraschend G7-Gipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag wieder abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,9 Prozent tiefer auf 23.495 Punkte. Am Vortag hatten nachlassende Sorgen um den Nahost-Krieg die Börsen noch steigen lassen, doch nun ist es wieder US-Präsident Donald Trump, der die Unsicherheit erhöht.

Trump hatte den G7-Gipfel in Kanada völlig überraschend vorzeitig verlassen und das mit der Lage im Nahen Osten begründet. Der zweite Tag des Treffens der Staats- und Regierungschefs wirtschaftsstarker westlicher Demokratien in den Rocky Mountains findet nun ohne ihn statt. Mehr als ein knappes Statement mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner wird dort am Ende nicht herauskommen. Die genauen Umstände seiner Entscheidung blieben zunächst im Dunkeln.

"Präsident Trump wird heute Abend nach Washington zurückkehren, um sich um viele wichtige Angelegenheiten zu kümmern", hatte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Montagabend (Ortszeit) mitgeteilt. Damit könnte Trump ein Signal gesendet haben, wesentlichen Entscheidungen zum Fortgang im Nahen Osten alleine zu treffen. Anleger stellen sich die Frage, ob die USA militärisch in den Konflikt einzugreifen. Momentan deutet aber noch viel auf eine Verhandlungslösung hin./tih/mis