Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich stärker als erwartet

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juni überraschend deutlich aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 22,3 Punkte auf plus 47,5 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf plus 35,0 Punkte gerechnet.

Dies ist die zweite Stimmungsverbesserung in Folge. Im April war der ZEW wegen der Zollpolitik der US-Regierung noch stark unter Druck geraten und bis auf minus 14,0 Punkte gefallen.

Zudem verbesserte sich auch die Bewertung der Konjunkturlage im Juni. Sie bleibt jedoch auf einem niedrigen Niveau. Der entsprechende Wert stieg um 10,0 Punkte auf minus 72,0 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Aufhellung auf minus 75,0 Punkten gerechnet./jsl/jkr/mis