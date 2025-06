EQS-News: Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt

EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleihe

Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt

Unbesicherte Anleihe 2025/2029 hat Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist variabel verzinst

Erlöse unterstützen gezielte Weiterentwicklung des Biosimilar-Produktportfolios und die Umsetzung der nächsten Wachstumsphase

Privatplatzierung an institutionelle Investoren sowie über öffentliches Angebot in ausgewählten Ländern

Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni über DirectPlace der Deutschen Börse möglich

Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon") hat heute die Emission einer vierjährigen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie gezielt vorantreiben – insbesondere die konsequente Weiterentwicklung sowie den weiteren Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.

„Formycon hat sich in den vergangenen Jahren von einem Biosimilar-Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziellen Unternehmen mit dynamisch wachsendem und reifenden Produktportfolio entwickelt und gleichzeitig seine Einnahmen aus globalen Vermarktungserlösen und Lizenzpartnerschaften gesteigert. Diese kommerzielle Basis versetzt uns in die Lage, mit der angestrebten Anleihe eine weitere attraktive Finanzierungsquelle zu erschließen. Unser Ziel ist es, unsere Unternehmensfinanzierung in eine langfristigere Struktur zu überführen. Dabei optimieren wir unsere Kapitalstruktur und erschließen erstmalig Fremdkapital. Die Erlöse geben uns die Flexibilität, unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen, unsere Biosimilar-Plattform weiter zu optimieren sowie unsere Position als kommerziell ausgerichtetes Unternehmen zu stärken. Die dafür erforderlichen Strukturen und Prozesse haben wir in den vergangenen Jahren konsequent aufgebaut und wollen diese nun weiter erfolgreich skalieren“, erläuterte Enno Spillner, CFO der Formycon AG.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein voraussichtlich heute von der Luxemburger Finanzaufsicht CSSF gebilligter Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in Österreich notifiziert wird. Der Prospekt wird auf den Websites der Börse Luxemburg (www.luxse.com) sowie der Formycon AG (www.formycon.com, Bereich „Investor Relations“) veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen Märkten anzubieten.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist: 20. bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) oder über die Website der Formycon AG (www.formycon.com; Zeichnungsfrist: 18. bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ) abgeben – vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung der Frist. Bei Nutzung von DirectPlace können Anleger bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben; alternativ dazu steht die Zeichnung über die Website zur Verfügung.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat eine Laufzeit von vier Jahren und eine Mindestanlagesumme von 1.000 Euro. Sie wird variabel verzinst mit dem EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a. Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt gegeben.

Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist vorgesehen. Zudem plant das Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs) betriebenen Marktsegment, zu beantragen.

Mit der Platzierung der Anleihe nutzt Formycon erstmals dieses Kapitalmarktinstrument, um seine Position als wachstumsorientiertes Unternehmen mit zunehmender kommerzieller Ausrichtung in einem hochattraktiven und dynamisch wachsenden Markt weiter und langfristig zu stärken.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar, FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.formycon.de/

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations & Corporate Communications

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com



Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) zu billigenden und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor Relations" kostenlos erhältlich sein.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER KAUFEN.

