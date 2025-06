EQS-News: PLANOPTIK AG: Gesellschaftsrechtliche Neustrukturierung

EQS-News: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

PLANOPTIK AG: Gesellschaftsrechtliche Neustrukturierung



17.06.2025 / 09:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PLANOPTIK AG: Gesellschaftsrechtliche Neustrukturierung

Die PLANOPTIK AG strafft ihre Strukturen im Konzern. Mit der Verschmelzung der beiden deutschen Tochtergesellschaften MMT GmbH und Little Things Factory GmbH auf die PLANOPTIK AG sollen die Kernaktivitäten der PLANOPTIK Gruppe in nur einer Gesellschaft gebündelt werden. In der Folge werden die meisten Produkte im Konzern nur noch unter der gemeinsamen Marke PLANOPTIK vermarktet.

Alle drei Gesellschaften sind im Bereich der Mikrosystemtechnik tätig und greifen für die wichtigsten Geschäftsfelder heute schon auf die gleichen Fertigungs- und Verwaltungsstrukturen zu. Mit der Integration der Abläufe will die PLANOPTIK AG die Effizienz steigern.

So werden zum Beispiel die Wafer-basierten Fertigungsverfahren und Produktionsanlagen der PLANOPTIK AG gleichermaßen für Produkte der Mikroelektronik und Halbleitertechnologie der PLANOPTIK AG wie für Produkte der Mikrofluidik eingesetzt, die zuletzt größtenteils von den Tochtergesellschaften vermarktet wurden. Auch die verwendeten Materialien wie Glas und Silizium sind häufig die gleichen. So werden beispielsweise Düsen für Inhalatoren mit Technologien hergestellt, mit denen auch Produkte für das Wafer-Level Packaging für Sensoren produziert werden.

Die Zusammenlegung ermöglicht einen besseren Zuschnitt der Ressourcen im Konzern. Gleichzeitig mit der Zusammenlegung wird der Vertrieb für besonders aussichtsreiche, rentable und wachstumsstarke Produkte der Mikrosystemtechnik gestärkt, während kleinere und weniger rentable Randaktivitäten stark reduziert werden.

Die Verschmelzungen sollen in den kommenden Wochen umgesetzt werden. Darüber hinaus wird derzeit das Geschäftsfeld AIRTUNE, in dem vor allem Produkte zur Beseitigung von Gerüchen entwickelt, produziert und vermarktet werden, in die neue Tochtergesellschaft AIRTUNE GmbH ausgegliedert. Dieses Geschäft mit vergleichsweise geringen Umsätzen soll in Zukunft nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff

Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com

Über PLANOPTIK

Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.

Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.

17.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2156166 17.06.2025 CET/CEST