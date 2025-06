Frankreich wirbt für europäische Verhandlungslösung mit Iran

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will sich im Krieg zwischen Israel und dem Iran gemeinsam mit Deutschland und Großbritannien für eine Verhandlungslösung einsetzen. Wie schon bei dem Atomabkommen mit dem Iran vor zehn Jahren seien Verhandlungen der einzige Weg, um eine Rückabwicklung des iranischen Atom- und Ballistikprogramms zu erreichen, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot im Parlament in Paris. "Deshalb rufen wir zur Zurückhaltung, zur Deeskalation und zur Einstellung der Schläge auf beiden Seiten auf und rufen wir zur Rückkehr zu Verhandlungen auf." Das habe er seinem iranischen, israelischen und amerikanischen Amtskollegen gesagt.

"Und ich habe ihnen auch gesagt, dass wir, so wie es vor zehn Jahren die Franzosen, Deutschen und Briten waren, die die Lösung gefunden haben, bereit sind, unsere Kompetenz, unsere Erfahrung und unsere Beständigkeit einzubringen, um diese Gespräche mit den Beteiligten zu führen."

Europäer verhandelten 2015

2015 hatte der Iran im Wiener Atomabkommen nach langen Verhandlungen mit China, Russland, den USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien vereinbart, sein Nuklearprogramm einzuschränken. US-Präsident Donald Trump stieg jedoch 2018 einseitig aus dem Pakt aus und verhängte neue, harte Sanktionen.

Wie es in Paris hieß, richteten die Außenminister von Frankreich, Deutschland und Großbritannien sich bereits in der Nacht mit einer gemeinsamen Botschaft an ihren iranischen Amtskollegen. Darin riefen sie zur Deeskalation und einer Rückkehr an den Verhandlungstisch ohne Vorbedingungen auf. Eine Ausweitung des Konflikts und jegliche nukleare Eskalation müssten vermieden werden. An Israel richteten die drei demnach den Aufruf, Behörden, Infrastruktur und Zivilbevölkerung nicht ins Visier zu nehmen./evs/DP/jha