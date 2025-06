Katar: Israels Angriffe sind 'unbedacht'

DOHA (dpa-AFX) - Katar hat den israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen als "unbedachten Schritt mit schwerwiegenden Folgen" bezeichnet. In einer Pressekonferenz verurteilte der Sprecher des Außenministeriums in Doha, Madschid al-Ansari, den Angriff scharf.

Katar stehe in Kontakt mit "allen Parteien, um die Positionen einander anzunähern und einen Weg zur Beendigung dieser Krise zu finden", so al-Ansari. Es gebe Bemühungen vieler Länder in der Region, darunter Katar, um eine Deeskalation zu erreichen und die Region vor den Folgen der gefährlichen Eskalation der israelischen Aggression gegen die Islamische Republik zu bewahren./arj/DP/jha