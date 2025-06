Michelin-Restaurantführer vergibt seine Sterne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gourmetführer "Guide Michelin" zeichnet am Dienstag (18.00 Uhr) erneut Spitzenküchen in Deutschland aus. In Frankfurt wird bekanntgegeben, welche Restaurants sich erstmals oder erneut einen oder mehrere Sterne erarbeitet haben. Drei Sterne sind die höchste Auszeichnung. Zudem werden grüne Sterne für nachhaltige Kochkunst verliehen. Die Verleihung der Sterne 2025 wird live auf Youtube übertragen.

Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 340 Restaurants mit Michelin-Sternen. Zehn Restaurants durften 2024 die höchste Michelin-Auszeichnung tragen und sich mit drei Sternen schmücken. 50 Häuser hatten zwei Sterne und 280 Restaurants verfügten über einen Stern. Der "Guide Michelin" gilt neben dem "Gault&Millau" als wichtigster Gourmetführer./lfo/DP/jha