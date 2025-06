Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu 50+1-Regel/Kartellamt

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu 50+1-Regel/Kartellamt:

"Grundsätzlich wäre der Vereinsgedanke gestärkt, sollte die DFL die Vorschläge des Kartellamts umsetzen. Die Champions League würden deutsche Klubs in einer zunehmend von Milliarden-Investments geprägten Fußballwelt zwar nicht mehr gewinnen. Doch das hat in Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen und Hannover ohnehin noch nie geklappt. Für die Bundesliga bedeuteten die durch das Kartellamt angeregten Schritte eine Stärkung der Traditionsvereine. Für die 24.000 Fußballvereine in Deutschland wäre das eine gute Nachricht."/yyzz/DP/he