Trump: Haben totale Kontrolle über Himmel über dem Iran

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump spricht von einer Kontrolle über den iranischen Luftraum. "Wir haben jetzt die vollständige und totale Kontrolle über den Himmel über dem Iran", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Zuvor hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von einer "vollen Luftüberlegenheit im Himmel über Teheran" gesprochen.

Unklar blieb zunächst, wen Trump mit "wir" meinte. Die US-Regierung hat wiederholt betont, nicht aktiv an Angriffen gegen den Iran beteiligt zu sein, sondern ausschließlich an der Verteidigung Israels mitzuwirken. In seinem Beitrag lobte Trump in den USA hergestelltes Militärequipment, das dem des Iran deutlich überlegen sei. Dieser verfüge zwar über "reichlich" Verteidigungsausrüstung, aber niemand mache es besser als die USA, schrieb Trump./gei/DP/jha