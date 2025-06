Bohraktion für neuen Fernbahntunnel unter Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat für den geplanten Fernbahntunnel unter der Frankfurter Innenstadt eine größere Bohraktion angekündigt. Noch im Juni sollen die Probebohrungen beginnen, die bis in eine Tiefe von 100 Metern führen, wie das Unternehmen mitteilte. Insgesamt wollen die Spezialisten in den kommenden Monaten an 150 Stellen bohren, um mehr über die genauen Boden- und Wasserverhältnisse herauszufinden. Von den Ergebnissen hingen die weiteren Planungen für den Tunnel- und Stationsbau ab.

Gebohrt werde entlang der drei Trassenvarianten und zum größten Teil auf öffentlichen Flächen, dazu müssten womöglich einzelne Gehwege und Parkplätze für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden. Straßen seien in der Regel nicht betroffen, berichtete die Deutsche Bahn.

Baubeginn erst in einigen Jahren

Geplant ist ein acht Kilometer langer Tunnel, außerdem soll unter dem Hauptbahnhof eine neue, viergleisige Station für Fernzüge entstehen. Der Baubeginn für Tunnel und Tiefbahnhof ist nach bisheriger Planung für die 2030er Jahre vorgesehen, die Bauzeit soll bei zehn Jahren liegen. Der Frankfurter Hauptbahnhof, ein Kopfbahnhof, sorgt immer wieder für Verspätungen, die sich bundesweit im Zugverkehr auswirken. Der Fernbahntunnel soll hier Abhilfe schaffen./hus/DP/jha