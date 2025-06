Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: STEICO SE - von Montega AG 18.06.2025 / 16:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.06.2025 Kursziel: 30,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Baukrise abgeschüttelt, Guidance angehoben STEICO hat gestern die Umsatz- und Ergebnis-Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr angepasst und zeigt sich nun etwas optimistischer. Stärkeres Wachstum avisiert, Zielspanne fürs EBIT eingegrenzt: Auf Basis der jüngsten Geschäftszahlen rechnet das Management für 2025 nun mit einem Umsatzwachstum von rund 3 bis 6% yoy, was einem Erlösniveau von rund 388 bis 399 Mio. EUR entspricht (zuvor: +3% bzw. ca. 388 Mio. EUR). Das EBIT wird nun in einer nach oben eingegrenzten Bandbreite von rund 29 bis 35 Mio. EUR erwartet (zuvor: 27-35 Mio. EUR). Die Anpassung der Guidance spiegelt laut STEICO eine Nachfragebelebung bei gleichzeitig weiterhin intensivem Wettbewerb mit Überkapazitäten im Markt wider. Darüber hinaus bestehen nach wie vor Unsicherheiten hinsichtlich der Baukonjunktur im zweiten Halbjahr. Starke Topline-Entwicklung in Q2 erwartet: Die frühzeitige Anhebung der Guidance deutet u.E. an, dass STEICO auch für Q2 auf eine Wachstumsrate von deutlich mehr als 3% yoy zusteuert und Erlöse von >100 Mio. EUR erzielen dürfte (Q1: +6,2% yoy auf 101,8 Mio. EUR; Q2/24: 94,9 Mio. EUR). Das EBIT dürfte indes signifikant unterhalb des berichteten Vergleichswerts aus dem Vorjahr liegen (EBIT Q2/24: 21,2 Mio. EUR), der jedoch spürbar durch ungewöhnlich hohe Sondererträge aus Währungssicherungsgeschäften EUR/PLN (H1/24: 19,8 Mio. EUR) begünstigt wurde. Operativ gehen wir aber im yoy-Vergleich von einer weiteren Margensteigerung aus. Aktie trotz Kurssprung mit viel Aufholpotenzial: Wir hatten die ursprüngliche Guidance bereits als defensiv eingeschätzt und sind nun in erster Linie vom frühen Zeitpunkt der Anpassung überrascht. Dies spricht für eine zunehmende Visibilität und wird durch positive Signale im Kernmarkt Deutschland untermauert. So stiegen hierzulande laut heute veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamts die Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser von Januar bis April um 15,4% yoy, während bei Mehrfamilienhäusern (-0,1% yoy) noch Stagnation vorherrscht. Zudem erachten wir einen steigenden Ölpreis als positiv für die Nachfrage bei STEICO, da sich Investitionen in die Gebäudedämmung für Hausbesitzer mit Ölheizung dadurch schneller amortisieren. Trotz der erfreulichen Geschäftsentwicklung und des sich verbessernden Sentiments notiert die Aktie weiter leicht unter Buchwert und weist seit Beginn der vom russischen Überfall auf die Ukraine ausgelösten Baukrise eine signifikante Underperformance ggü. den Closest Peers auf. [Abbildung] Fazit: STEICO kommt schneller als erwartet aus der Krise. Wir sehen auch kursseitig viel Aufholpotenzial und bestätigen das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 30,00 EUR. 