ROUNDUP/Israels Armee: Mehr als 1.100 Ziele im Iran angegriffen

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Armee hat seit Beginn ihrer Offensive nach eigenen Angaben mehr als 1.100 Ziele im Iran attackiert. Die Luftwaffe habe seit Freitag Hunderte Angriffe geflogen, sagte Armeesprecher Effie Defrin. "Wir agieren systematisch, um die nukleare Bedrohung zu neutralisieren." Defrin fügte hinzu, die Angriffe hätten auch einen "bedeutenden Schaden" an der Infrastruktur ballistischer Raketen angerichtet.

Allein am Morgen hätten rund 25 israelische Kampfjets mehr als 40 militärische Ziele im Westen des Irans angegriffen, darunter Abschussrampen und Lager für Raketen sowie Bedienungsmannschaften, teilte die Armee mit. Auf einem Flughafen bei der Großstadt Kermanschah seien fünf Kampfhubschrauber vom älteren Typ Bell AH-1 Cobra am Boden zerstört worden.

Dutzende Tote in Israel - mehr als 20 Mal so viele im Iran

Der Iran feuert seinerseits täglich mehrere Raketen in Wellen in Richtung Israel ab. In der vergangenen Nacht seien es etwa 30 ballistische Raketen in zwei Salven gewesen, sagte Defrin. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden und es habe keine Verletzten gegeben. Seit Beginn des Krieges sind nach israelischen Angaben 24 Menschen durch die Angriffe ums Leben gekommen sowie mehr als 800 verletzt worden.

Im Iran sollen nach Angaben des Menschenrechtsnetzwerks HRANA mit Sitz in den Vereinigten Staaten insgesamt 585 Menschen getötet und mehr als 1.300 verletzt worden sein. Unter den Toten sollen mindestens 239 Zivilistinnen und Zivilisten sein. Verletzt wurden demnach mindestens 335 Menschen aus der Zivilbevölkerung. Die Organisation beruft sich auf offizielle Angaben und lokale Berichte./rme/DP/jha