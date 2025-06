ROUNDUP/Iranische Medien: Erneuter Angriff auf Atomanlage Fordo

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die stark befestigte iranische Atomanlage Fordo soll erneut zum Ziel eines Luftangriffs geworden sein. Das berichteten iranische Medien unter Berufung auf Behörden. Unklar blieb, von wem der Angriff ausgeführt wurde. Die USA hatten die tief in einem Berg verborgene Anlage Fordo in der Nacht zum Sonntag angegriffen. Der zweite Luftschlag ereignete sich jedoch während einer israelischen Angriffswelle. Eine Bestätigung aus Israel gab es zunächst nicht.

Bei dem US-Angriff in der Nacht zum Sonntag sei kein großer Schaden entstanden, hieß es indes in einer Meldung der den iranischen Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagentur Tasnim. US-Präsident Donald Trump hatte hingegen gesagt, sie sei zerstört worden.

Das israelische Militär flog unterdessen nach eigenen Angaben erneut Luftangriffe in Teheran. Ziel sollen demnach militärische Einrichtungen gewesen sein.

Berichte: Mehrere Einschläge in Teheran

Iranischen Medien zufolge gab es Explosionen in dem westlichen Vorort Karadsch und dem nahegelegenen Militärflughafen Pajam. Auch in Teheran selbst soll es mehrere Einschläge gegeben haben, wie Tasnim meldete. Demzufolge soll in der Nähe des Gebäudes des Roten-Halbmonds in Teheran ein Geschoss eingeschlagen haben.

Einem Medienbericht zufolge wurde auch ein Gebäude des Staatssenders IRIB im Norden Teherans angegriffen. Auf Bildern waren hohe Rauchwolken zu sehen. Im Norden der iranischen Hauptstadt soll es auch zu Stromausfällen gekommen sein. Israelischen Medienberichten zufolge wurde auch das berüchtigte Ewin-Gefängnis zum Ziel der Angriffe./cmy/DP/stw