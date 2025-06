EQS-Adhoc: Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage

EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage



24.06.2025 / 19:45 CET/CEST

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.



Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage

Planegg-Martinsried, Deutschland, 24.Juni 2025 – Die angekündigte Unternehmensanleihe (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ("Anleihe") der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft") ist insbesondere bei institutionellen Investoren auf großes Interesse gestoßen.

Aufgrund der starken Nachfrage wird der Angebotszeitraum des öffentlichen Angebots für die Anleihe verkürzt. Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen über die Internetseite der Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) noch bis zum 26. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ, und über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse bis zum 27. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ, abgeben.

Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist weiterhin für Mittwoch, den 9. Juli 2025, vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich jedoch vor, bereits im Vorfeld einen Handel per Erscheinen zu ermöglichen.

Der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierende Nachtrag zum Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sabrina Müller

Director Investor Relations and Corporate Communications

Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts (einschließlich des Nachtrags). Die Billigung des Wertpapierprospekts oder des Nachtrags durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt (einschließlich des Nachtrags) enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt und der Nachtrag sind auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor Relations" kostenlos erhältlich.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER KAUFEN.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Disclosure of Inside Information Pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014

NOT FOR DISTRIBUTION, PUBLICATION OR TRANSMISSION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION OR PUBLICATION MAY BE UNLAWFUL. FURTHER RESTRICTIONS APPLY. PLEASE REFER TO THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

Early end of the offer period for the bond due to high demand

Planegg-Martinsried, Germany, 24 June 2025 - The announced corporate bond (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ("Bond") of Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Company") has met with great interest, particularly among institutional investors.

Due to the strong demand, the offer period of the public offer of the Bond will be shortened. Interested investors can still submit their binding offers to purchase bonds via the Company's website (https://www.formycon.com/en/investor-relations/bond-2025/)until 26 June 2025, 23:59 CEST, and via the subscription functionality DirectPlace of Deutsche Börse until 27 June 2025, 12:00 CEST.

Inclusion to trading on the Frankfurt Stock Exchange in the Quotation Board segment (Open Market) is still scheduled for Wednesday, 9 July 2025. The company reserves the right to enable trading upon publication in advance.

The supplement to the securities prospectus approved by the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxembourg, and to be notified to the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdiensteistungsaufsicht – BaFin), Germany, and the Austrian Financial Market Authority (Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde – FMA) will be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com) and the Company (https://www.formycon.com/en/investor-relations/bond-2025/).

For further information please contact:

Sabrina Müller

Director Investor Relations and Corporate Communications

Formycon AG

Fraunhoferstrasse 15

82152 Planegg/Martinsried

Germany

Phone +49 (0) 89 - 86 46 67 149| Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Important Notice

This publication may not be published, distributed or transmitted in the United States of America, Canada, Australia or Japan. It does not constitute an offer or solicitation of an offer to purchase or subscribe for any securities in the United States, Australia, Canada or Japan or in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of the Company. A public offer of securities in Germany, Luxembourg and Austria is made solely based on the securities prospectus (including the supplement) approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) and notified to the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) and the Austrian Financial Market Authority (FMA). The approval of the securities prospectus or the supplement by the CSSF should not be understood as an endorsement of the securities offered. The securities prospectus (including the supplement) alone includes the information for investors required by law. The securities prospectus and the supplement are available free of charge on the Company's website (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in the "Investor Relations" section.

Investors are recommended to read the securities prospectus carefully before deciding to purchase or sell bonds of the Company in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities and to make an investment decision only on the basis of all available information about the Company after consultation with their own lawyers, tax and/or financial advisors.

In the Member States of the European Economic Area other than Germany, Luxembourg and Austria, this publication is only addressed to persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market ("Prospectus Regulation").

In the United Kingdom, this publication may only be distributed to, and is only directed at, persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation as that Regulation forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and who are also (i) professional investors within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended from time to time ("Order"), or (ii) are high net worth companies falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The new securities will only be available to relevant persons and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire securities will only be made to relevant persons. Any person who is not a relevant person must not act or rely on these materials or their contents.

This publication does not constitute an offer of securities for sale in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offering of these securities in the United States.

Certain statements contained in this publication may constitute "forward-looking statements". These forward-looking statements are based on management's current views, expectations, assumptions and information. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve known and unknown risks and uncertainties.

Due to various factors, actual future results, developments and events may differ materially from those described in these statements; neither the Company nor any other person assumes any responsibility for the accuracy of the opinions contained in this communication or the underlying assumptions. The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements contained in this publication. In addition, it should be noted that all forward-looking statements speak only as of the date hereof and that neither the Company nor the Joint Lead Managers undertake any obligation to update any forward-looking statements or to conform them to actual events or developments, except as required by law.

THIS DOCUMENT IS NOT A PROSPECTUS BUT A PROMOTIONAL DOCUMENT; INVESTORS SHOULD SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE THE SECURITIES REFERRED TO IN THIS PROMOTIONAL DOCUMENT SOLELY ON THE BASIS OF THE INFORMATION CONTAINED IN THE PROSPECTUS.

