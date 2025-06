EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 24.06.2025, 09:00 Uhr CET/CEST - Mountain Alliance will sich neue Potenziale im Bereich Defence Tech erschließen

EQS-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Korrektur der Veröffentlichung vom 24.06.2025, 09:00 Uhr CET/CEST - Mountain Alliance will sich neue Potenziale im Bereich Defence Tech erschließen



24.06.2025 / 12:00 CET/CEST

Diese Corporate News ersetzt die vorherige Veröffentlichung vom 24. Juni 2025 um 09:00 Uhr CET/CEST.



Mountain Alliance will sich neue Potenziale im Bereich Defence Tech erschließen

Beteiligungen mit Dual-Use-Geschäftsmodellen im Fokus

Hohe Defence-Expertise im Unternehmensverbund

Dynamisches Marktumfeld ermöglicht Diversifizierung des Portfolios und Verbesserung der Exit-Fähigkeit

München, 24. Juni 2025 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) wird im Zuge des geplanten Ausbaus des Portfolios künftig den strategischen Fokus verstärkt auf den Bereich Defence Tech erweitern. Im Mittelpunkt stehen Opportunitäten aus Bereichen wie Drohnen- und Satellitentechnologie, Cybersecurity oder künstlicher Intelligenz.

„Wir sehen derzeit ein wachsendes Angebot an Unternehmensbeteiligungen mit einem attraktiven Dual-Use-Charakter, die technologisch attraktiv sind und aufgrund der sicherheitspolitischen Umstände ein hohes und teils planbares Wachstum erwarten lassen. Aufgrund der Marktdynamik wird erwartet, dass diese Unternehmen überproportional schnell veräußert oder börsennotiert werden. Europa steht nach jahrzehntelanger Unterfinanzierung im Verteidigungsbereich vor einem Paradigmenwechsel. Szenarien von 3 bis 5% BIP-Anteil an Verteidigungsbudgets in Europa erfordern schätzungsweise zwischen 200 und 600 Mrd. Euro und mehr an Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit pro Jahr. Diese Dynamik eröffnet enorme Chancen für agile Technologieunternehmen und deren Investoren“, erläutert Dr. Cornelius Boersch, Aufsichtsratsvorsitzender der Mountain Alliance AG.

Die Mountain Alliance AG sieht sich durch ihr Netzwerk für diesen Schritt hervorragend aufgestellt: Der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens, Dr. Cornelius Boersch, ist nicht nur Gründer des 50-%-Gesellschafters Mountain Partners, sondern unter anderem auch Mitglied im Verwaltungsrat der Destinus AG. Darüber hinaus hat er eine Gruppe von anerkannten Investmentexperten aus der Verteidigungsindustrie geformt, die zukünftig die besten Transaktionen in diesem Bereich identifizieren und betreuen sollen. Destinus ist eines der weltweit führenden Unternehmen, das sich auf autonome Flugsysteme für verschiedene zivile und militärische Anwendungen spezialisiert hat. Das Unternehmen produziert Komponenten in Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich. Dr. Boersch unterstützt als Unternehmer, Technologie-Investor, Gründer zahlreicher Technologieunternehmen und insbesondere CEO des Ankeraktionärs mit seiner Expertise und seinem Netzwerk den strategischen Schritt der Mountain Alliance AG.



Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die frühzeitige Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.



Kontakt:

Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

e-mail: tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de



CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

phone: +49 89 1250903-30

e-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

