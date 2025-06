GNW-News: Kleinstaat will Klimainvestoren als Bürger gewinnen, um die Welt zu verändern

^AUCKLAND, Neuseeland, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ?Wir werden nicht abwarten, bis die Wellen unsere Häuser und Infrastruktur wegspülen", erklärte der Staatschef der kleinsten Republik der Welt, kurz nachdem sein Land die COP29 als Startrampe für eines der weltweit innovativsten Projekte zur Klimaresilienz genutzt hatte. ?Während die Welt noch über Klimaschutzmaßnahmen debattiert, müssen wir entschlossene Schritte unternehmen, um die Zukunft unseres Landes zu sichern", ergänzte David Adeang, Präsident von Nauru. Als Mitglied des Climate Vulnerable Forum - einem Zusammenschluss von Entwicklungsländern, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind - ruft die Regierung von Nauru Investoren weltweit dazu auf, sich an einer mutigen Lösung zu beteiligen, die nicht nur für Nauru selbst, sondern für die gesamte Welt von Bedeutung ist. Das Land startet angesichts der Klimakrise ein Projekt zur umfassenden Reform. Neben der Sicherung der Nahrungsmittel- und Wasserversorgung umfasst es auch die ?Higher Ground Initiative", mit der nahezu die gesamte Bevölkerung aus den Küstenregionen in höher gelegene Gebiete umgesiedelt werden soll. Dieses Projekt ist gewaltig - manche würden es als kühn bezeichnen - und es ist kostenintensiv. Doch der Mann, der für die Finanzierung eines Großteils der Initiative verantwortlich ist, setzt auf ein weltweit einzigartiges Staatsbürgerschaftsprogramm für Klimainvestoren und -unternehmer. Er berichtet von bereits großem internationalen Interesse von Menschen, die ?Klimabürger" werden wollen. Der Neuseeländer Edward Clark bringt umfassende Erfahrung im internationalen Bankwesen, in der Bekämpfung von Finanzkriminalität und im Bereich Compliance mit. Aus diesem Grund wurde er von der Regierung Naurus zum CEO des Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program ernannt. Clark betonte, dass es - anders als bei manchen umstrittenen Programmen zur Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Investitionen - bei dem streng regulierten Programm in Nauru darum geht, ?das Narrativ für klimagefährdete Länder zu verändern". ?Wir wollen Menschen, denen die Zukunft unseres Planeten am Herzen liegt, als Bürger gewinnen. Unser Ziel ist es, Nauru von einem passiven Empfänger von Klimahilfen zu einem Inkubator für Klimainnovationen zu transformieren." Damit meint Clark, dass Nauru als Modell dafür dienen kann, wie wirklich nachhaltige Gemeinschaften sowie die notwendige Infrastruktur dafür entwickelt werden können. ?Klimaunternehmer können gemeinsam mit Nauru neue Lösungen entwickeln", sagte er. ?Ökopreneure profitieren von der notwendigen Anschubfinanzierung für neue Technologien und Ansätze, während Nauru als Testfeld für innovative und kosteneffiziente Lösungen dient." Clark zeigte sich begeistert über das große Interesse an dem noch jungen Staatsbürgerschaftsprogramm. ?Die Staatsbürgerschaftsanträge, die wir erhalten haben, stammen von Menschen aus der ganzen Welt, die in Klimaresilienz investieren und Teil eines größeren Ziels werden wollen", sagte er. °