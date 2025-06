Selenskyj: Bisher fast 30.000 Schahed-Drohnen aus Russland

DEN HAAG (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine seit Kriegsbeginn nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit 28.743 Kampfdrohnen des iranischen Bautyps Schahed angegriffen. Allein in diesem Juni seien es 2.736 gewesen, sagte er in einer Rede vor dem niederländischen Parlament, die er anschließend in den sozialen Medien veröffentlichte.

Das russische Militär setzt die Drohnen in seinem seit mehr als drei Jahren andauernden Angriffskrieg vor allem bei nächtlichen Angriffen ein, die immer wieder Wohngebiete treffen.

Ohne das "iranische Regime" wäre Russland dazu nicht in der Lage gewesen, sagte Selenskyj. "Moskau respektiert niemals wirklich ein Bündnis und verrät stets seine sogenannten "Partner", baut aber dennoch Beziehungen zu blutigen Regimen auf. Mit solchen "Freunden" verbessert Russland lediglich seine Fähigkeit zu töten."

Ohne die Unterstützung der Partner wäre die Ukraine dagegen nicht in der Lage gewesen, den Großteil dieser Drohnen abzuschießen, unterstrich Selenskyj an die Niederländer und andere westlichen Verbündeten gerichtet. In Den Haag findet derzeit der zweitägige Nato-Gipfel statt./ksr/DP/jha