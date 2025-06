Israel ordnet neue Angriffe auf Iran an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Weitgehend neu)

- von Maayan Lubell und Steve Holland

Jerusalem/Washington/Istanbul (Reuters) - Wenige Stunden nach der Verkündung eines Waffenstillstands hat Israel neue Angriffe auf den Iran angeordnet.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz nannte zur Begründung dafür am Dienstag den Abschuss iranischer Raketen. Der iranische Angriff stelle eine Verletzung der von US-Präsident Donald Trump zuvor verkündeten Waffenruhe dar. Der Iran wies den Vorwurf umgehend zurück. Der Generalstab der Streitkräfte bestritt, dass in den vergangenen Stunden Raketen auf Israel abgefeuert worden seien, meldete die iranische Agentur Nour News.

Die Entwicklungen ließen bereits kurz nach Inkrafttreten Zweifel an der Waffenruhe aufkommen, die einen zwölftägigen Krieg beenden sollte. Er habe das Militär angewiesen, "die hochintensiven Operationen gegen Einrichtungen des Regimes und die Infrastruktur des Terrors in Teheran fortzusetzen", sagte Katz in einer Erklärung. Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social verkündet: "DER WAFFENSTILLSTAND IST JETZT IN KRAFT. BITTE VERLETZEN SIE IHN NICHT!" Sowohl Israel als auch der Iran hatten die Vereinbarung zunächst bestätigt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, Israel habe seine Ziele erreicht, das iranische Atomprogramm und die Raketenfähigkeiten zu zerstören. Der Nationale Sicherheitsrat des Iran teilte seinerseits mit, das Militär habe Israel gezwungen, "einseitig eine Niederlage und einen Waffenstillstand zu akzeptieren". Die iranischen Streitkräfte würden jedoch "den Finger am Abzug behalten", um auf "jeden Akt der Aggression des Feindes" zu reagieren.

ERNEUTE GEGENSEITIGE ANGRIFFE IN DER NACHT

Der Krieg hatte am 13. Juni mit einem israelischen Überraschungsangriff auf die Atomanlagen des Iran begonnen. Iranischen Angaben zufolge wurden bei den Luftangriffen hunderte Menschen getötet. Die Informationen lassen sich wegen der strengen Medienkontrolle nicht unabhängig überprüfen. Bei den iranischen Vergeltungsangriffen starben in Israel 28 Menschen. Die USA waren am Samstag in den Krieg eingetreten und hatten unterirdische Atomanlagen im Iran bombardiert. Der Iran reagierte darauf mit einem Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt in Katar, bei dem es keine Verletzten gab.

Einem hochrangigen Vertreter des Weißen Hauses zufolge hatte Trump den Waffenstillstand in einem Telefonat mit Netanjahu vermittelt. Einem Insider zufolge sicherte der katarische Ministerpräsident die Zustimmung Teherans. Die Nachricht von der Waffenruhe hatte weltweit für Erleichterung gesorgt. Die globalen Aktienmärkte legten nach der Ankündigung zu, während die Ölpreise fielen.

Vor Verkündung der Waffenruhe war es zu weiteren gegenseitigen Angriffen gekommen. Israels Militär sprach von mehreren Raketenangriffswellen. Dabei wurden nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes vier Menschen getötet. Auch Israel griff erneut Ziele im Iran an. In der nordiranischen Provinz Gilan kamen dabei den örtlichen Behörden zufolge neun Menschen ums Leben. Bei den Angriffen seien Wohngebäude getroffen worden, sagte der stellvertretende Provinzgouverneur der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Das israelische Militär äußerte sich konkret zunächst nicht dazu. In den vergangenen Stunden seien Raketenabschussanlagen im Westen des Iran angegriffen worden, hieß es in einer Mitteilung lediglich.

"UNS NICHT AUFHALTEN"

US-Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff hätten in direktem und indirektem Kontakt mit den Iranern gestanden, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Der Konflikt war am Wochenende weiter eskaliert, als die USA iranische Atomanlagen bombardierten. Der Iran reagierte darauf am Montag mit Raketenangriffen auf einen US-Stützpunkt in Katar.

Die US-Regierung erklärte, ihr Ziel sei ausschließlich die Zerstörung des iranischen Atomprogramms und nicht die Ausweitung des Krieges. "Der Iran war sehr kurz davor, eine Atomwaffe zu besitzen", sagte Vizepräsident Vance dem Sender Fox News. "Jetzt ist der Iran nicht mehr in der Lage, mit der Ausrüstung, die er hat, eine Atomwaffe zu bauen, weil wir sie zerstört haben." Der Iran bestreitet, jemals ein Atomwaffenprogramm verfolgt zu haben. Der oberste Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, hat jedoch gesagt, wenn der Iran dies wolle, könnten die Staats- und Regierungschefs der Welt "uns nicht aufhalten".

US-Geheimdienste hatten Anfang des Jahres erklärt, der Iran baue keine Atomwaffe. Eine Person mit Zugang zu US-Geheimdienstberichten sagte Reuters vergangene Woche, diese Einschätzung habe sich nicht geändert.

