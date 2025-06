WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 8. Juli 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online) 10:00 NLD: Prosus, Kapitalmarkttag 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung 18:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung 22:00 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Mills, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 5/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 5/25 07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 4/25 (endgültig) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz 4/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/25 09:00 ESP: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 5/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 5/25 16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung US-Senat 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 5/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pressegespräch des Bundesverbandes Öffntlicher Banken Deutschlands zu Kapitalmarktprognose DEU: Bundestag mit Abstimmungen über die Bundeswehr-Einsätze im Kosovo (KFOR) und in Bosnien-Herzegowina (Eufor-Althea) + 13.00 Regierungsbefragung mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt neue Regeln für Staatshilfe vor NLD: Die 32 Staats- und Regierungschefs Nato beenden ihren zweitägigen Gipfel, Den Haag + 14.00 Pk von Generalsekretär Rutte LUX: EU-Gericht urteilt über Deutschlands Corona-Hilfen für Condor CHN: Treffen der Verteidigungsminister der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen 09:00 DEU: Centrotec, Hauptversammlung in Brilon 10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung in Mülheim an der Ruhr 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung in Niederpöcking 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung (online) 19:00 USA: Dell, Hauptversammlung 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung NLD: Qiagen, Hauptversammlung USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahle TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Handelsbilanz 5/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 7/25 13:00 EUR: Rede und Teilnahme an einer Podiumsdiskussion von EZB-Direktorin Frau Isabel Schnabel beim Wirtschaftsrat der CDU Finanzmarktklausur in Frankfurt 14:30 USA: BiP Q1/25 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 5/25 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/25 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/25 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/25 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag, Berlin + 09.00 abschließende Debatte und Abstimmung über die geplanten Sonderabschreibungen zur steuerlichen Entlastung von Unternehmen + 11.20 abschließende Debatte und Abstimmung über die Verlängerung der Mietpreisbremse weitere Themen: Abstimmung über Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes vor der libanesischen Küste (Unifil), Abstimmung über ein Gesetz zum beschleunigten Ausbau der Telekommunikationsnetze, Abstimmung über Fristverlängerung beim Ganztagsausbau u.a. DEU: Tech-Messe Decarbon Days 2025, Cottbus des zukünftigen Lausitz Science Park statt. Vor Ort treffen sich Start-ups, Vertreter aus Wirtschaft/Forschung und Politik. Gastgeber ist der EU-Abgeordnete Christian Ehler. Außerdem vor Ort: Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD). 09:00 DEU: Kongress «Hydroverse Convention» zur Zukunft der Wasserstoffwirtschaft, Essen U.a. mit mehr als 50 Wasserstoff-Start-ups aus Europa; mehr 600 Teilnehmende Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werden erwartet; u.a. mit Rede von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) und OGE-Chef Thomas Hüwener 10:00 DEU: PK Creditreform: Insolvenzen in Deutschland, 1. Halbjahr 2025, Düsseldorf 10:45 DEU: Start des Anlagenaufbaus im BMW Group Montagewerk für Hochvoltbatterien mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Irlbach 11:00 BEL: EU-Gipfel, Brüssel 20:30 EUR: Eröffnungsrede von Frau Lagarde zum 150. Jubiläum der Münchner Opernfestspiele in München, Deutschland --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung 11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/25 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/25 03:30 CHN: Industriegewinne 5/25 08:00 GBR: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum und Staatsausgaben Q1/25 (endgültig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/25 (endgültig) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/25 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 5/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 6/25 08:45 FRA: Konsumausgaben 5/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 09:00 CZS: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 6/25 12:00 ITA: Erzeugerpreise 5/25 14:30 CAN: BIP 4/25 14:30 USA: Private Einkommen 5/25 14:30 USA: Konsumentenausgaben 5/25 14:30 USA: PCE-Preisindex 5/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Sonder-Verkehrsministerkonferenz der Länder mit Bundesverkehrsminister Schnieder zum Deutschlandticket, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung 10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung 17:45 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q2 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, ISS Stoxx Investor Day CHE: Meyer Burger Technology, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Industrieproduktion 5/25 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/25 08:00 DEU: Im- und Exportpreise 5/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 5/25 08:00 GBR: Hypothekenzusagen 5/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/25 08:00 DNK: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Erzeugerpreise 5/25 09:00 AUT: Erzeugerpreise 5/25 09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 5/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/25 SONSTIGE TERMINE 19:30 PRT: Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), Sintra DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden ESP: 4. UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung, Sevilla --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung 11:00 DEU: Diehl-Gruppe, Bilanz-Pk, Nürnberg 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Vonovia, Analyst and Investors Day FRA: Sodexo, Q3-Umsatz GBR: Tate & Lyle, Kapitalmarkttag USA: Kfz-Absatz 6/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q2/25 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 5/25 08:30 HUN: Handelsbilanz 5/25 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/25 10:00 GRC: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieprodukten 5/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 5/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung 10:00 DEU: Taunus Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA Auftragseingang 5/25 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung 10:30 DEU: RAG-Stiftung, Presse-Jahregespräch (online) 14:30 DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk mit Präsentation der Modellneuheiten für das Jahr 2026, Waldkirchen 17:45 DEU: Continental, Pre Close Call H1 2025 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/25 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/25 13:00 USA: MBA-Hypothekenanträge (Woche) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 6/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/25 SONSTIGE TERMINE DEU: BGH verhandelt: Durfte ein Hausarzt ein Grundstück vom Patienten erben?, Karlsruhe 09:00 DEU: L-Bank-Wirtschaftsforum u.a. mit ifo-Chef Clemens Fuest, Villingen-Schwenningen 14:00 DEU: Tech-Konferenz 2025 der Finanzaufsicht Bafin mit der Deutschen Bundesbank, Berlin Im Fokus der Veranstaltung stehen Neuerungen in der Finanztechnologie und Fragen der Digitalisierung. Auch die Verbreitung Künstlicher Intelligenz in der Finanzindustrie, Herausforderungen und Lösungen rund um die Cybersicherheit, die Zukunft digitaler Zahlungsmittel sowie erste Erfahrungen mit europäischen Regulierungsvorhaben im digitalen Finanzwesen werden diskutiert. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q2 Neugeschäft 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Hauptversammlung Hamburg 10:30 DEU: expert-Gruppe, Bilanz-Pk AUT: AT&S, Hauptversammlung GBR: Sainsbury, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 6/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 6/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 6/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 5/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/25 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 6/25 SONSTIGE TERMINE 12:30 DEU: Pressegespräch HQ Trust zur aktuellen Lage an den Kapitalmärkten, Frankfurt/M. 13:00 DEU: Vorstellung des Projekts «Best Practice E-Mobilität im Schwerlastverkehr» mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Bremen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. JULI TERMINE UNTERNEHMEN NOR: Aker BP, Q2-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/25 08:30 HUN: Industrieproduktion 5/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 5/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/25 11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/25 HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz ESP: Repsol, Q2-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 5/25 08:00 SWE: Verbrauchderpreise 6/25 (vorläufig) 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 6/25 10:30 EUR: Sentix-Konjunkturindex 7/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 15:00 DEU: Daimler Truck, Kapitalmarkttag in Charlotte, USA 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 6/25 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Funkwerk AG Hauptversammlung, Erfurt TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 5/25 01:50 JPN: Handelsbilanz 5/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 08:00 FIN: Handelsbilanz 5/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 5/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 6/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 5/25 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 6/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 5/25 SONSTIGE TERMINE DEU: BGH prüft Anforderungen an Widerrufungsbelehrungen im Fernabsatz, Karlsruhe BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel GBR: Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte im Vereinigten Königreich, Windsor ---------------------------------------------------------------------------------------

